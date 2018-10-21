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Гостиная с фонарями как в Амстердаме. Хозяин трешки с видом на Дрозды рассказал про свой ремонт

22.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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В проекте «Минский дизайн» REALTY.TUT.BY еженедельно публикует лучшую подборку столичных квартир в определенном стиле, а также рассказывает о жилье наших читателей, которые присылают фото на редакционную почту. Сегодня в проекте — трехкомнатная квартира Олега Кузьменкова, интерьер которой выполнен в скандинавском стиле по проекту дизайнера Стеллы Кузнецовой.


Фото: предоставлено читателем Олегом Кузьменковым

Квартира Олега расположена на проспекте Победителей, 119. Жилье в этом доме сдавалось со свободной планировкой, поэтому сносить лишние стены хозяину не пришлось.


Фото: предоставлено читателем Олегом Кузьменковым

Отдельного холла в квартире нет. Входите и сразу попадаете в гостиную с кухней, площадь которой около 40-ка «квадратов». Площадь всей квартиры — 100 квадратных метров.

— Я сам строитель, поэтому многое в квартире сделал своими руками, — рассказал Олег. —  А вот с идеей как оформить интерьер помогла наша знакомая дизайнер Стелла Кузнецова. Она уже в возрасте, но такая прогрессивная!


Фото: предоставлено читателем Олегом Кузьменковым

Стиль, в котором выполнен интерьер, хозяева относит к скандинавскому с европейскими элементами.


Фото: предоставлено читателем Олегом Кузьменковым

— Мы выделили красным колонну в гостиной — такой а-ля Амстердам с уличными фонарями. Над маленьким обеденным столиком повесили большие часы. Для теплоты интерьера добавили элементы дерева — на фасадах кухни, на полу. Деревянная вешалка у входа — вообще с историей. Заметил ее в салоне меха и стал клевать продавцов, чтобы они мне ее продали (вешалка не продавалась). Не вынесли — продали (смеется).


Фото: предоставлено читателем Олегом Кузьменковым

Небольшой столик в гостиной Олег сделал сам. Металлический каркас заказал, дубовую столешницу купил в магазине «Сделай сам».

Спальня, по словам Олега, самая обычная: кровать из ольхи и туалетный столик. Третья комната пока стоит пустой.


Фото: предоставлено читателем Олегом Кузьменковым

Если вы сделали красивый ремонт в своей квартире и хотите о нем рассказать, пишите нам: elena. zueva@tutby.com

 
 
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В проекте "Минский дизайн" - прекрасная квартира от читателя TUT.BY
 
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