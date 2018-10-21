Выставки АВТОСЕРВИС и ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО пройдут в Минске





С 30 октября по 1 ноября 2018 года в Минске состоится ряд масштабных событий, затрагивающих решение глобальных вопросов в сфере автобизнеса и всей дорожно-транспортной инфраструктуры.

Под куполом Футбольного манежа (пр-т Победителей, 20/2) развернется экспозиция международных специализированных выставок «Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2018» и «Дорожное строительство» , пройдет международный форум «Автосервис – модель современности» и республиканская конференция «Инновационные технологии и оборудование для дорожной отрасли», а также финал Республиканского конкурса профессионального мастерства «Service Master Junior» (Сервис Мастер Юниор).

Выставки станут одним из главных событий года для тех, чья профессиональная деятельность связана с автомобилями, строительством и ремонтом дорог. Это три дня встреч, знакомств, информации, полемики, диалогов, обучения, коммуникации и решений!

Цель этого мероприятия – комплексное представление достижений в сфере производства и эксплуатации транспорта, его ремонта и обслуживания всей дорожно-транспортной инфраструктуры.





В экспозиции будут представлены:

техника, оборудование, технологии, материалы приборы для дорожного строительства и организации движения;

запасные части и принадлежности для транспортных средств;

покрасочное оборудование;

масла, технические жидкости;

средства ухода и защиты;

оборудование для мойки и ремонта автомобилей;

оборудование для диагностики;

шины и оборудование для шиномонтажа;

автотранспорт;

многое другое.

Участие в выставках примут экспоненты из Беларуси, России, Эстонии, Польши, Украины.

Среди участников такие компании, как ОАО «Белгазавтосервис», ООО «Валтум», СОАО «ДИФА», ОДО «Дормашэкспо», СООО «Инкомэкспорт», ООО «СТиМ», ООО «Техпромимпекс», ООО «Клин Энерго», ЧП «Укртрансавто» (Украина), ООО «Элерон Полиформ» (Россия), ООО «РИЧ Кемикл» (Россия) и многие другие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

На площадке проекта посетители не только знакомятся с новейшими достижениями отрасли, но и приобретают новые знания, обмениваются ценным опытом с коллегами, налаживают деловые связи, заключают взаимовыгодные контракты. На протяжении всех дней работы в рамках программы выставок будут проходить мастер-классы, демонстрации, презентации и обучающие выступления.

30 октября в ходе конференции «Инновационные технологии и оборудование для дорожной отрасли» специалисты обсудят новые направления производства дорожно-строительных материалов и вопросы применения недавно появившихся технологий для строительства и ремонта дорог, их преимущества и недостатки. Участие в конференции бесплатное.

Изюминкой программы в этом году станет проведение международного форума «Автосервис – модель современности» для руководителей автосервисов, представителей учреждений образования, а также коммерческих компаний и государственных предприятий, осуществляющих самостоятельное обслуживание автомобильного парка. Организатором этого масштабного события в сфере автобизнеса выступает Международный инжиниринговый центр поддержки и развития автомобильного бизнеса «SENSYS».

Форум состоится 31 октября и включает в себя три рабочих сессии с участием известных спикеров, которые предложат варианты решения актуальных вопросов в сфере автомобильного бизнеса: клиентоориентированность и формирование потоков клиентов, кадровый голод и создание кадрового резерва, эффективная эксплуатация оборудования, увеличение доходов и потребительский экстремизм.

ПРОГРАММА ФОРУМА «АВТОСЕРВИС – МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОСТИ» И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1 ноября пройдет финал Республиканского конкурса профессионального мастерства «Service Master Junior» (Сервис Мастер Юниор), который соберет лучших выпускников учреждений образования, обучающихся по специальностям, связанным с машиностроением и авторемонтом. Посетители, а также руководители автосервисов, представители государственных и коммерческих организаций смогут стать зрителями командных состязаний, а также познакомиться с перспективными молодыми специалистами в сфере автобизнеса.

ПРОГРАММА КОНКУРСА «SERVICE MASTER JUNIOR»

УЧАСТНИКИ И НОВИНКИ ВЫСТАВОК

Участники международной специализированной выставки «Автосервис. Механика. Автокомпоненты - 2018» продемонстрируют новые достижения в автопроме и автобизнесе.

Компания «Union parts» из Польши предложит вниманию специалистов продукцию торговой марки ROTINGER. Перечень товаров компании включает 1400 видов дисков и барабанов, производимых для самых популярных марок автомобилей.

Автомобильные демпферы (аттенюаторы) – новинка производства предприятия «АВТЕН» предназначены для уменьшения последствий аварийных ситуаций на дорогах, при столкновении транспортных средств с заграждающими автомобилями дорожных служб. Аттенюаторы AVT 60/90/120 устанавливаются на раму грузового автомобиля и при ударе сзади поглощают энергию столкновения. Они спроектированы таким образом, чтобы поглощая удар столкновения, минимально передавать нагрузку на автомобиль-носитель аттенюатора, что гарантирует безопасность для автомобилистов и людей в рабочей зоне. Каждый компонент разработан таким образом, чтобы способствовать ослаблению энергии столкновения транспортных средств.

На открытой площадке выставки ООО «Клин Энерго» продемонстрирует «Мойку самообслуживания». Разработанная совместно с немецкими специалистами из инженерного бюро MOSS пенная бесконтактная технология мойки автомобилей TOUCHLESS адаптирована для климатических условий Беларуси. За 14 лет работы компанией было введено в эксплуатацию 158 моек самообслуживания в 98 городах Европы и СНГ.

ООО «Радиатор ЛЭНД» представит продукцию Холдинговой компании «Композит Групп» - российского производителя радиаторной продукции, обладающего многолетним опытом в области проектирования и производства медно-латунных и алюминиевых радиаторов охлаждения двигателей и отопителей к грузовым, легковым автомобилям, тракторам и комбайнам.

Совместное белорусско-российское предприятие «ДИФА» - один из известных производителей фильтров, предлагает фильтры очистки масла, гидравлики, топлива и воздуха для грузовой и сельскохозяйственной техники, кабинные и салонные фильтры, осушители воздуха и фильтрующие элементы очистки AdBlue.

Компания «Элерон полиформ» из г. Санкт-Петербург, представит на своем стенде оригинальные автомобильные ковры собственного производства, изготовленные из современного ТЭП материала в формате 3D.

На стенде торгово-производственной компании ООО «Дюкон» можно будет найти широкий спектр оборудования и расходных материалов для шиномонтажа и автосервиса.

Международная специализированная выставка «Дорожное строительство» высоко ценится среди профессионалов не только дорожной, но и смежных – транспортной, строительной – отраслей, поскольку охватывает все аспекты развития дорожной инфраструктуры.

Выставка демонстрирует широкий спектр продукции и услуг для строительства и содержания дорог: материалы для строительства и содержания, оборудование для производства дорожного покрытия, дорожно-строительную и коммунальную технику, интеллектуальные транспортные системы, контроль качества дорожного покрытия, проектирование и строительство и др.

Эстонская компания «ENGLO» - производитель электронных устройств точной механики, привезет на выставку приборы для измерения ровности, поперечного наклона и извилистости дорожного покрытия в режиме реального времени; счетчики интенсивного дорожного движения; портативные приборы для оценивания несущей способности дорожного покрытия; металлоискатели; датчики проезда грузовиков для регистрации их движения на территории и многое другое.

ОДО «Дормашэкспо» представит новинку - малогабаритную коммунальную машину ММК2000, которая предназначена для круглогодичной механизированной уборки и обслуживания объектов городской и производственной инфраструктуры (тротуары, улицы, дворовые территории, парковые зоны, торговые и складские площади). Эта универсальная машина может оснащаться различными видами сменного навесного технологического оборудования: вакуумное подметально-уборочное, поливомоечное, снегоуборочное, оборудование для распределения противогололедных материалов.

Переработка старого асфальтобетона приобретает все большее значение в дорожном строительстве. Но пока самый распространенный способ переработки старого асфальта – рециклинг. Однако, приобрести оборудование для рециклинга может себе позволить далеко не каждая организация. Кроме того, в процессе переработки большие затраты уходят на разогрев компонентов и наполнителей – и это дополнительный минус.

Битумная эмульсия FF – новое изобретение компании «Рич Кемикл» (Россия), позволяет выпускать холодный асфальт из асфальтовой крошки. Для производства холодного асфальта с применением эмульсии FF не требуется иметь производственных мощностей и специального оборудования. Её отличительными особенностями является то, что производство не требует нагревания асфальтовой крошки и связующего компонента, нет потребности в добавлении наполнителей (щебня, песка, извести, цемента, гранитной и мраморной крошки), а перемешивание смеси производится ручным или механическим способом, что позволяет значительно снизить материальные расходы и трудозатраты на ее приготовление. Эта новинка будет представлена на стенде компании.

Новинкой компании ЧУП «Строительная техника и материалы» станет обочиноукладчик «СТИМ 2000». Эта установка для обустройства придорожных полос применяется при строительстве и ремонте дорог для одновременной отсыпки и планировки боковой части дороги (обочины) любыми материалами: грунт, песок, гравий и асфальт. Установка также может применяется при прокладке кабельных сетей для отсыпки кабельных слоёв. Её использование позволяет существенно снизить трудоемкость процесса отсыпки обочин по сравнению с традиционными методами.

ООО «Техпромимпэкс» представит технику ОАО «Амкодор», а также продукцию собственного производства: датчики уровня топлива, отопители, солнцезащитные шторки и многое другое.

ООО «Оренбургские минералы» в партнерстве с компанией «Hrizopro» (Хризопро) представит термостойкую гранулированную стабилизирующую добавку для ЩМА, которая обладает высокими эксплуатационными характеристиками при строительстве автомобильных дорог и требует меньшего расхода. ЩМА с использованием «ХРИЗОПРО» обеспечивает высокие показатели сдвигоустойчивости, водонепроницаемости и оптимальную шероховатость дорожного покрытия.

Международные специализированные выставки «Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2018» и «Дорожное строительство–2018» пройдут с 30 октября по 1 ноября по адресу: пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.

Получить пригласительный билет и зарегистрироваться для участия в мероприятиях программы можно на сайте .

Организатор — выставочная компания «Минскэкспо».

Партнер выставки «Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2018» - Центр поддержки автовладельцев и развития автомобильного бизнеса «SENSYS».

Партнер выставки «Дорожное строительство-2018» - Управляющая компания холдинга «Белавтодор».

По вопросам посещения и участия можно обращаться по тел. +375 17 226 91 33, +375 17 226 98 87, факс +375 172 26 91 92, эл. почта belagro@telecom.by , zvezdina@minskexpo.com .

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ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВОК:

30 октября 11.00.-18.00.

31 октября 10.00.-18.00.

1 ноября 10.00.-14.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ