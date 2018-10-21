Как защитить своих наследников, советует нотариус



Обращаясь к нотариусу, люди хотят не только получить квалифицированную консультацию, но и помощь в грамотном оформлении документов. На вопросы, которые наиболее часто задают гродненцы при удостоверении завещания, ответила нотариус Гродненского нотариального округа, член Союза юристов Лариса Мискевич.

Чем завещание отличается от договора дарения?

– Составляя завещание, человек должен знать, что он может его отменить либо изменить в любое время. Завещание не ограничивает завещателя в праве владения, он может пользоваться и распоряжаться завещанным имуществом. Этим оно и отличается от договора дарения, по которому право владения, пользования и распоряжения подаренным имуществом переходят к тому, кому оно подарено.

– Всегда ли нужно составлять завещание?

– Если его нет, наследники будут определяться по закону в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом Республики Беларусь. Если же гражданин желает установить иной порядок наследования, тогда, конечно, стоит составить завещание.

– В какой форме оно составляется?

– Должно быть составлено в письменной форме и обязательно нотариально удостоверено. Кроме нотариуса, его могут удостоверить лица, которым законом предоставлено право совершать нотариальные действия. Это уполномоченные должностные лица местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатические агенты дипломатических представительств Республики Беларусь и сотрудники консульских учреждений Беларуси. Помимо них, также завещания граждан, находящихся на излечении в больницах или проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, могут удостоверить главные врачи, их заместители по медицинской части или дежурные врачи этих больниц, а также руководителями домов-интернатов.

– Что можно завещать?

– Не только движимое и недвижимое имущество, но и все права и обязанности, существование которых не прекращается со смертью. Причем в тексте завещания можно как перечислять конкретное имущество, так и указать «все мое имущество». Стоит заметить, что можно завещать не только то имущество, какое имеется у завещателя на день составления документа, но и которое будет приобретено в будущем. Важно, чтобы была четко выражена воля завещателя, и в последующем наследникам не пришлось гадать, какое же имущество имелось в виду.

– Кто может быть наследником по завещанию?

– Гражданин может завещать все свое имущество или часть его как одному наследнику, так и нескольким, причем это могут быть родственники, посторонние люди, а также Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы. Можно не только назначить наследников, но и лишить наследства одного или нескольких из них. Кроме того, стоит подчеркнуть, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле.

– Кто такие «обязательные наследники»?

– Законом установлена категория лиц, для которых, несмотря на завещание, определена обязательная доля в наследстве. Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители. Обязательная доля таких наследников составит не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.





– Как правильно составляется завещание?

– Оно должно быть лично написано завещателем. Если он не может либо не хочет делать это, с его слов оно может быть записано нотариусом. В таком случае при написании завещания должен присутствовать свидетель. Законом определено, что свидетелем не может быть нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание, человек, в пользу которого оно составлено или сделан завещательный отказ, его супруг, дети, родители, внуки и правнуки, а также наследники по завещанию или по закону. Завещание собственноручно подписывается завещателем.

– Что делать, если завещатель не может собственноручно подписать завещание?

– Такая ситуация также урегулирована законом. Он может пригласить рукоприкладчика – лицо, которое по его просьбе в присутствии нотариуса поставит свою подпись. Требования к рукоприкладчику установлены те же, что и к свидетелю.

– Что такое закрытое завещание?

– Это завещание, которое удостоверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Оно в обязательном порядке должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. В противном случае оно будет признано недействительным. В присутствии двух свидетелей оно передается нотариусу, у которого и хранится.





– Можно ли оспорить завещание?

– Для того чтобы завещание не было признано недействительным должны быть, во-первых, соблюдены все процедурные моменты, а во-вторых, проведена проверка нотариусом дееспособности гражданина в момент удостоверения завещания. Кроме того, в ходе беседы нотариус определяет, насколько завещатель понимает значение своих действий и их последствия. Это уже является определенной гарантией. Но если завещатель предполагает, что при открытии наследства все же может возникнуть судебный спор, то для его спокойствия можно порекомендовать проведение экспертизы сделкоспособности. Ведь основным доводом «обделенных» наследников чаще всего является именно попытка доказать, что на момент удостоверения завещания завещатель находился в неадекватном состоянии, то есть в силу состояния здоровья или возраста не понимал значения своих действий.