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Деятели культуры Гродненщины вернулись из столицы с наградами

22.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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На этой неделе в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в столице прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников культуры. Участие в нем приняли и представители этой сферы из Гродненской области. 
 
 
Успехи и достижения многих отмечены высокими наградами. Почетной грамотой Администрации Президента Республики Беларусь  за значительный вклад в подготовку учеников для участия в международных и республиканских конкурсах награжден коллектив Лидской детской школы искусств. 
 

 
Труд знаменитого аккомпаниатора Одельского центра культуры и народного творчества филиала Гродненского районного культурно-информационного центра Марьян Скромблевич по сохранению национальной самобытной культуры Беларуси отмечен Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
 
Деятели культуры Гродненщины вернулись из столицы с наградами
 
За высокие творческие достижения, личный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства и формирование художественной среды в городе Гродно и Гродненской области Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь награжден член Гродненской областной организации общественного объединения «Белорусский союз художников» Владимир Пантелеев.
 
Деятели культуры Гродненщины вернулись из столицы с наградами
 
Работа  коллектива Новогрудской районной библиотеки по сохранению и популяризации белорусской культуры, успешной краеведческой и проектной деятельности отмечена Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.
 
 
Заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея Андрей Вашкевич награжден нагрудным знаком Министерства культуры Республики Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Беларусі».
 
 
Учитель по классу баяна и аккордеона Детской музыкальной школы искусств №1 имени Ю. В. Семеняко Людмила Разуваева за высокое профессиональное мастерство, творческую педагогическую деятельность, значительный личный вклад в развитие и пропаганду белорусского музыкального искусства удостоена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь.
 
Деятели культуры Гродненщины вернулись из столицы с наградами
 
А директор Гольшанской детской школы искусств Наталья Трот за значительный вклад в художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения награждена Грамотой Министерства образования Республики Беларусь.
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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На этой неделе в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в столице прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работников...
 
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