Количество проверок бизнеса за 9 месяцев сократилось почти в три раза

«За 9 месяцев мы видим, что есть серьезные позитивные подвижки: количество проверок сократилось в 2,7 раза. Отказ от плановых проверок, переход к выборочному принципу заработал и очень позитивно воспринимается нашим предпринимательским сообществом», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра экономики Дмитрия Крутого.

Если говорить о проверках МВД (в первую очередь касается Кодекса об административных правонарушениях - незаконной предпринимательской деятельности, нарушений в сферах торговли, рекламы), то количество таких нарушений и штрафов по ним сократилось на 15-45% по сравнению с прошлым годом.

«В первую очередь нас интересует серьезное смягчение по экономическим статьям - отказ от конфискации, расширение параметров ущерба, относящегося к категории крупного и особо крупного. Это огромный шаг вперед. Конечно, мы ожидаем принятия очень важных мер, связанных с лишением свободы предпринимателей, которые совершили экономические преступления. Это крайняя мера, которая должна применяться только в суперисключительных случаях», - продолжил министр.

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