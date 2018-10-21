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Гандболистки БНТУ-БелАЗа выбыли из Кубка ЕГФ

22.10.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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Гандболистки минской команды БНТУ-БелАЗ выбыли из розыгрыша Кубка ЕГФ, дважды проиграв в поединках 2-го квалификационного раунда российской «Кубани».


Фото: Пресс-служба ГК "Кубань

Оба матча из-за финансовых проблем БНТУ-БелАЗ согласился провести 20−21 октября на выезде, в Краснодаре.

В первом матче минчанки проиграли со счетом 22:29. Авторами голов в составе чемпионок Беларуси стали Артюхович (5), Маркелова (5), Керчикова (3), Коновал (2), Кудрявцева (2), Голубева (2), Гутова (1), Рудковская (1), Сухомирова (1).

Во второй встрече БНТУ-БелАЗ проиграл со счетом 20:25. Мячи в белорусской команде забрасывали Артюхович (4), Коновал (4), Граховская (3), Керчикова (3), Рудковская (2), Голубева (1), Кудрявцева (1), Маркелова (1), Сухомирова (1).

Константин Шароваров (главный тренер БНТУ-БелАЗа):

— Была установка чаще бросать по воротам, не бояться. В таких играх можно пробовать все. Но второй тайм нам снова не удался в атаке. Если бы лучше реализовали свои попытки, счет оказался бы более ровным. Трагедии из поражений делать не будем, мы получили великолепный опыт. Я очень рад за Юлию Шут, которая сегодня показала великолепную игру. Она надежно сменила Олесю Сафонову и отстояла здорово. Но команда не смогла ей помочь. Кстати, и вратарь «Кубани» очень хорошо сыграла, — приводит слова наставника пресс-служба ГК «Кубань».

Юлия Шут (вратарь БНТУ-БелАЗа):

— Очень сложно входить в такую игру. Но у меня не было выхода, и я отстояла и за Олесю Сафонову, так как очень за нее переживала.

Евгений Трефилов (главный тренер «Кубани»):

— Я не доволен обеими играми. Показатель игры — как забиваем, как получается это делать. А вы все прекрасно видели. Выход один на один — «убили» вратаря, выход один на один — лупим в баннер, который уже жалко, со всех сторон его побили. Это говорит, к сожалению, о нашем мастерстве. Можно выиграть игру на эмоциях, на желании — одну игру. А дальше надо на мастерстве. Выиграли и выиграли. Огромное спасибо зрителям за поддержку!

Виктория Самарская (игрок «Кубани»):

— Если честно, я сама от себя не ожидала такой игры. И вчера, и сегодня звезды сошлись. Не скажу, что соперник был очень сложным. Мы сами усложнили себе жизнь, совершив много глупых ошибок. Можно было сыграть и лучше.

 
 
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Гандболистки минской команды БНТУ-БелАЗ выбыли из розыгрыша Кубка ЕГФ, дважды проиграв в поединках 2-го квалификационного раунда российской «Кубани». Фото:...
 
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