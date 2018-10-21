"Родись я в Средневековье, мне было бы комфортнее". История девушки, которая отказалась от секса

Недавно мы рассказывали о том, что западные социологи бьют тревогу из-за такого явления как «асексуальность» — люди, которые родились с 1983 по 1995 год, занимаются сексом гораздо меньше, чем предыдущее поколение. А некоторые и вовсе от него отказываются.

Мы решили поговорить с белоруской, которая тоже не хочет физической близости с другими людьми. Она поняла это еще в подростковом возрасте. Годы шли, и это нежелание никуда не исчезало. Так девушка поняла, что она асексуалка. О том, что это значит и как отражается на жизни человека, — в этом интервью.





«Асексуальность была всегда»

К нежеланию заниматься сексом сегодня относятся по-разному: кто-то называет это идентичностью, не зависящей от обстоятельств, кто-то считает следствием психологической травмы, которая требует лечения. Янина, героиня этого текста, убеждена, что правда где-то посередине.

— Если говорить просто, то асексуал — это тот, кому не хочется заниматься сексом, — начинает рассказывать Янина. Она подчеркивает, что важно уважать самоощущение человека, слышать его, не судить огулом:

— Чтобы научиться друг друга понимать и принимать, нужно не заметать темы под ковер, а обсуждать их, обдумывать. Я давно пыталась разобраться в себе, но недостаток информации мешал этому. Тема асексуальности начала всерьез исследоваться совсем недавно: только в 1990-е в Великобритании впервые был проведен опрос, позволивший выявить, что примерно 1% населения — асексуалы. А первая научная работа, посвященная отсутствию либидо, появилась лишь в 2004 году (Энтони Богарт, «Асексуальность: распространенность и сопутствующие факторы. Данные случайной выборки по стране»). Предполагаю, что асексуальность как явление была всегда. Это ненормально только в том смысле, что это необычно.

«Слушая это, я чувствовала только стыд»

Янина рассказывает, что всегда себя ощущала другой:

— Мой склад личности, характер, привычки, образ мысли — все это отличалось от того, что демонстрировали сверстники. Еще в детском саду мне приходилось бывать в конфликтах, драться, отстаивать себя — в общем, я чувствовала себя обособленной, иной.

Долгое время Янина думала, что эти отличия касаются чего угодно, но не тела. О том, что они есть и в сфере сексуальности, девушка поняла в подростковом возрасте.





— В 16−17 лет это уже стало заметно. Тогда в нашем классе случилась метаморфоза: одноклассники словно взбесились. Мне показалось, что все мальчики в нашем классе вдруг превратились в чертей, озабоченных, льющих на женщин грязь. Раньше с ними можно было разговаривать, а тут — все. Они смотрели порнуху на переменах, собираясь у парт, залезали телефонами под юбки девочек, фотографировали, отпускали грубые комментарии. Это оскорбительно, а оскорбления, сальности, похабности для меня не могут быть приятны. При этом другие девочки реагировали на такое поведение с пониманием, посмеивались в ответ, кокетничали. У меня была одноклассница, которая хвасталась тем, как ее лапали у подъезда, как на ее ногах оставляли синяки. Слушая это, я чувствовала только стыд за нее, — вспоминает Янина.

Девушка признает, что негативный опыт мог оказать на нее влияние, но не уверена, что это определяющий фактор:

— У всех был момент полового становления в подростковом возрасте. Это проявлялось по-разному, у всех был индивидуальный опыт. Подруги говорили, что происходящее в моем классе — это ужас и грязь, что у них по-другому. Я понимаю, что это могло на меня повлиять, но не знаю, насколько сильно. Я с детства рационалист, логик, во мне не было фонтана эмоций.

«Раньше я считала секс грязным»

Сейчас Янина говорит, что секс — нормальное действие, которое не подходит именно ей. Но в школьные годы девушка считала это абсолютно грязным, недопустимым для любого человека.

— Я тогда прочла «Крейцерову сонату» Толстого и подумала: да, все же именно так, это просто омерзительно. Мне нравилось это произведение, а еще образ Клода Фролло из «Собора Парижской Богоматери». Вспыхнувшую в нем страсть к Эсмеральде я переживала чуть ли не как личную трагедию: вот был же нормальный человек, а туда же…





Позже строгость девушки несколько смягчилась — опять же благодаря книге:

— На меня очень повлиял роман Жоржи Амаду «Лавка чудес». Я прочла эту книгу по совету близкого человека и удивилась, что секс может быть так описан, что в нем возможна поэзия. Это расширило мой кругозор и научило принимать жизнь в ее разнообразии. Если раньше я считала секс грязным, то после этого романа поняла, что он не нужен именно мне.

«Иногда асексуалы все же занимаются сексом»

Не все асексуальные люди лишены романтических чувств — многие из них испытывают такого рода эмоции, но это не окрашено эротическим влечением. Янина причисляет себя именно к романтичным асексуалам:

— У меня были романтические чувства, даже в детстве. Был мальчик, про которого я думала, что пойду за ним в огонь и воду, что у нас будет множество чудесных приключений. Но каких-то прикосновений или поцелуев у нас не было. Это был не эрос, а агапэ.

Героиня придерживается мнения, что эротические и эмоциональные импульсы неразрывно связаны. Именно неэмоциональность девушка считает главной причиной своего нежелания секса.





— По моим наблюдениям, люди, у которых есть половое влечение, более эмоциональны в целом, их чувства более выраженные, яркие. Я живу головой. Мне важна интеллектуальная связь, идейная близость, заинтересованность в общем деле, и я думаю, что для жизни этого достаточно. Мне есть чем заняться по жизни кроме обслуживания либидо.

При этом Янина подчеркивает, что исключения случаются:

— Иногда асексуалы все же занимаются сексом. Например, для деторождения. Или в качестве компромисса с другим партнером, не асексуальным. Человек может добровольно сделать нечто для себя нехарактерное в отношениях, где есть доверие.

«Я считаю себя чувственным человеком»

Янина развенчивает стереотип о том, что асексуальные люди боятся прикосновений и не испытывают никаких телесных удовольствий.

— Не все асексуалы холодные рыбы, как может показаться на первый взгляд. Люди чувствуют физическое наслаждение, просто иначе. Кто-то любит объятия, тактильное общение (не доходящее до секса). Я не специалист, говорю только о своих знаниях и наблюдениях. Я считаю себя чувственным человеком: мне приятен массаж, ощущение воды в бассейне, прикосновение нежной ткани к коже. И в детстве мне тоже нравились прикосновения. Но это не направлялось в сексуальную плоскость.

Есть и другое распространенное заблуждение: слово «асексуальность» считают синонимом слова «непривлекательность», но речь идет о субъективных предпочтениях человека в области секса, а не о том, как он воспринимается другими.

— Асексуальный — не значит несексуальный, — подчеркивает девушка.

«Партнер не был готов слышать о моих границах»

У Янины был опыт отношений, но особой радости он не принес.

— Я еще не влюблялась. Были отношения — хотелось попробовать, что это такое, почему все так в этом нуждаются. И часто это было дискомфортно. В девяти из десяти случаев партнер не был готов слышать о моих границах, пытался меня согнуть так, как ему хочется. Встречались и оскорбления, унижения, высмеивания, — пожимает плечами героиня.





Девушка признается, что не поставила крест на поиске своего человека:

— Я хотела бы встретить того, кто разделит мой взгляд на отношения, кто будет слушать без давления.

Я не говорю сразу, что я асексуалка. Объясняю, что не очень темпераментна, что мне нужно время привыкнуть к человеку. И этого времени мне не дают: обычно мужчина начинает рассказывать, что у меня не было нормального секса, но он сейчас покажет мне класс.

«Люди творят полную дичь из-за сильного физического влечения»

В подростковом возрасте, когда Янина осознала свою асексуальность, ей было стыдно. Возник комплекс неполноценности, появились мысли: как дальше жить? Позже беспокоить стали совсем другие вопросы.

— Теперь я думаю: если меня исцелят, исправят — а не добавится ли в моей жизни проблем? Часто я вижу, как люди творят полную дичь из-за сильного физического влечения, эмоциональных взрывов. Я не хотела бы пускаться в авантюры на поводу у гормонов. Я начинаю рационально обдумывать такую ситуацию — и мне только страшно и непонятно, — рассказывает девушка.

Янина поэтесса и писательница. Эти виды деятельности традиционно связывают с романтически настроенными людьми, но и этот стереотип оказывается далек от правды.

— Подруга, которая знает о моей асексуальности, прочла мою книгу и сказала: по стихам абсолютно не похоже, что ты асексуалка! Мои тексты вдохновлены архитектурой, красотой цветов, природы — не людьми, которых я хотела. Кстати, персонажи моей прозы эмоциональны, у них есть отношения, есть богатый набор чувств. Отсутствие сексуального опыта не мешает мне описывать взаимодействие между персонажами, потому что в отношениях первичны эмоции, душа, — делится Янина.





Вдохновение Янина берет из проверенной временем литературы.

— Мой идеал в литературе восходит к 18−19 векам, когда в женщинах уважали целомудрие. Отношения, описанные в этот период, мне кажутся близкими и понятными.

«Если у человека нет либидо, это не делает его уродом»

Янина не ходила к психологу и сексологу, не сдавала никаких анализов — ей не очень интересно знать, что скрывается за нежеланием близости.

— Иногда бывают мысли к кому-нибудь сходить на прием, но это такое исследовательское любопытство. Мне комфортно в своей жизни, думаю, она соответствует моему характеру и темпераменту. Если у человека нет либидо, это не делает его уродом, исключенным из рода человеческого. Кому-то что-то нужно, кому-то — нет. Зачем навязывать?

Янина добавляет, что восприятие явлений как нормальных или ненормальных зависит от времени и культуры.

— То или иное явление по-разному оценивается в разных исторических периодах. Родись я в Средневековье, возможно, мне было бы комфортнее, поскольку там мой образ жизни вызывал бы уважение, к нему бы стремились и другие люди. Но я родилась в наше время. И я имею право на нормальную жизнь без давления.

Мнение гештальт-терапевта Василины Даниловой





— Асексуальность — отсутствие желания прямого сексуального (физического) контакта (иначе говоря: прямой стимуляции эрогенных зон). Можно рассматривать как минимум три варианта формирования асексуальности:

1. Генетически слабая половая конституция — в этом случае гормональный фон снижен и возникает слабый отклик либо его отсутствие на сексуальное взаимодействие. Секс воспринимается как унылое, бесполезное занятие, на которое жаль тратить время. Люди часто соглашаются на компромиссный секс с постоянным партнером ради ощущения себя любимыми, нужными, принимаемыми.

2. Травматический ранний опыт — когда секс воспринимается как что-то угрожающее безопасности. Приближение потенциального сексуального партнера вызывает страх и ужас вместо возбуждения (или вместе с возбуждением). Сексуальные переживания блокируются, субъект старается всеми силами избежать сексуальной близости, маскируется под непривлекательный для сексуального общения объект (подчеркнуто асексуальная одежда, строгая монашеская прическа, отсутствие косметики, неприветливый взгляд). Либо практикует виктимное (в криминологии — легкомысленное, вызывающее, безнравственное или противоправное поведение — Прим. редакции): «Я буду тебя провоцировать на сексуальное приближение (подчеркнуто сексуальная одежда и яркая косметика, вызывающее поведение), а ты должен держать себя в руках и гарантировать мне половую неприкосновенность, ведь я имею право быть красивой, привлекательной и при этом чувствовать себя в безопасности!» — эти очень правильные с точки зрения психоаналитической теории развития диалоги происходят в голове травматика и не достигают своей цели, если остаются неозвученными или озвучиваются не тому человеку.

В результате травматик ранится снова и снова, и без глубокой проработки со специалистом, подготовленным в области психотерапии кризисов и травм, остается неспособным (необязательно нежелающим) выстраивать здоровые сексуальные отношения.

3. Сверхчувствительный (сенситивный) тип — люди крайне чувствительные к качеству психологического контакта, к нарушению границ, к физическому взаимодействию, испытывают острую потребность в безопасном взаимодействии. Если эти условия не обеспечиваются, тогда совсем не нужно приближаться: стыд и физический дискомфорт перекрывают саму возможность физического возбуждения.

Очень похоже, что наша героиня принадлежит к третьему типу (не хочу никого обидеть или задеть «классификацией», нивелировать уникальность личности, но человеку свойственно стремиться все объяснять (буквально — вносить ясность).

По собственному описанию девушки, она сверхчувствительна и эмоциональна, хоть и определяет себя как рационального логика лишенного эмоций, внутри нее идет активная эмоциональная жизнь. «Пойду за ним в огонь и воду… У нас будет множество чудесных приключений» — переживания, не свойственные рационалу.

Рационал подумает: «Он гармонично сложен, интеллектуален, из хорошей семьи — с ним получится стабильный брак, качественное потомство, обеспеченное будущее». Возможно, внешняя сдержанность героини — запрет на проявление эмоций. Открыто заявлять о своих чувствах и потребностях стыдно, проще изображать холодность, аскетизм и убедить себя в рациональности своего выбора.

«Я считаю себя чувственным человеком» — девушка очень телесна и чувствительна, тонко реагирует на мягкие и безопасные прикосновения (вода в бассейне, нежная ткань) — другими словами, ее «зона удовольствия» — вся поверхность тела (образно говоря, «нежное тело моллюска», которому необходима «твердая раковина» асексуальности).

«Асексуальный — не значит несексуальный», — подчеркивает героиня. Ей важно, чтобы ее привлекательность замечали, но относились с уважением к ее границам, были чувствительны к ее желаниям, бережны к ее восприимчивости и внутренней незащищенности.

«По стихам абсолютно не похоже, что ты — асексуалка». Это говорит о сильной сублимации либидо в творчество, человеческие чувства перенесены на образы архитектуры, цветов, природы, литературных персонажей. Самый яркий образец подобной сублимации — гений эпохи Возрождения и асексуал по избранному образу жизни Леонардо да Винчи. Без чувственности продуктивное творчество невозможно.

Избегание контактов не помогает в налаживании комфортной эмоциональной жизни. Человек, чувствительный и требовательный к особому качеству отношений, просто обязан (в целях собственной безопасности и комфорта) оповестить окружающих о правилах обращения с ним.

Примерно это могло бы звучать так: «Я — Эльфийская Принцесса (как бы высокомерно это ни выглядело, вы — действительно уникальны и имеете право на это заявление), и я требую особо деликатного к себе обращения! Если у вас нет специального тонко настроенного органа коммуникации со мной, прошу меня не беспокоить. Партнером Эльфийской Принцессы может быть только такой же чувствительный эльф (такие встречаются в реальности, проверено). Все орки и гоблины проходят мимо! Не нужно лезть ко мне в трусы, при глубокой душевной близости я способна получать физическое наслаждение от нежного поцелуя между лопаток или на внутренней стороне предплечья. И если партнер окажется достаточно деликатным, мы можем пойти и дальше…»

Нашей героине хочется пожелать счастья и смелости в предъявлении собственной уникальности, берегите и цените себя.