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В Беларуси количество проверок бизнеса сократилось почти на треть
22.10.2018 09:15 — Разное | Ежедневник
За первые 9 месяцев текущего года количество проверок бизнеса в Беларуси сократилось в 2,7 раза, по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой.
В интервью программе "Главный эфир" он отметил, что его министерство отказалось от плановых проверок и перешло к выборочному принципу, что было позитивно встречено белорусскими предпринимателями, пишет
"Количество нарушений и штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, нарушений в сфере торговли или рекламы сократилось на 15-45 процентов", - уточнил Дмитрий Крутой.
Сейчас Минэкономики в первую очередь интересует смягчение по экономическим статьям. В частности, речь идет об отказе от конфискации и расширении параметров крупного и особо крупного ущерба. По словам главы ведомства, лишение свободы для предпринимателей, совершивших экономические преступления, должно применяться только в исключительных случаях.
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За первые 9 месяцев текущего года количество проверок бизнеса в Беларуси сократилось в 2,7 раза, по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в эфире...
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