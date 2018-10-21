В Беларуси количество проверок бизнеса сократилось почти на треть





За первые 9 месяцев текущего года количество проверок бизнеса в Беларуси сократилось в 2,7 раза, по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал министр экономики Дмитрий Крутой.

В интервью программе "Главный эфир" он отметил, что его министерство отказалось от плановых проверок и перешло к выборочному принципу, что было позитивно встречено белорусскими предпринимателями, пишет sb.by .

"Количество нарушений и штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, нарушений в сфере торговли или рекламы сократилось на 15-45 процентов", - уточнил Дмитрий Крутой.

Сейчас Минэкономики в первую очередь интересует смягчение по экономическим статьям. В частности, речь идет об отказе от конфискации и расширении параметров крупного и особо крупного ущерба. По словам главы ведомства, лишение свободы для предпринимателей, совершивших экономические преступления, должно применяться только в исключительных случаях.