На этой неделе в городе пройдут три мини-ярмарки вакансий

– Первая пройдет 23 октября в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). На работу будут приглашать представители ОАО «Комплект», ОАО «Азарэнне», ГП «ЖЭУ № 2 Октябрьского района», «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», АКУП «Спецкоммунавтотранс». Аналогичное мероприятие состоится 24 октября в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69). На встречу с соискателями придут сотрудники АКУП «Спецкоммунавтотранс», УП «МАФ», ОАО «Автоспецтранс».









Третья мини-ярмарка вакансий пройдет 25 октября в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32). В ней поучаствуют представители Ремонтно-строительного филиала Первомайского района ОАО «Минскремстрой», ОАО «Трест № 15 «Спецстрой», Ремонтно-строительного филиала Октябрьского района ОАО «Минскремстрой», Ремонтно-реставрационного филиала ОАО «Минскремстрой», филиала «Электромонтажстрой» ОАО «Минскремстрой».





Время проведения всех мероприятий – с 10:00 до 12:00.







