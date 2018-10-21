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Неделя "майских каникул" может быть у белорусов в 2019 году

22.10.2018 09:05 — Разное | Партизан  
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Правительство Беларуси может решить вопрос о переносе рабочих дней в мае следующего года таким образом, что у граждан будет неделя выходных, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики республики Дмитрий Крутой.

В мае следующего года 7-го числа, во вторник, будет Радуница, а в четверг 9-го – государственный праздник День Победы. Фактически на неделе будут только два рабочих дня – среда и пятница.

"Если говорить об экономической составляющей (работы в эти два дня – Sputnik), то она двояка – с одной стороны, это производственные показатели по выручке, когда люди производят продукцию, а с другой стороны, это сфера услуг, розничная торговля, транспорт и прочее", – сказал Крутой.

По словам министра, его ведомство глубоко в расчеты не погружалось, но особого экономического эффекта от работы в эти дни не будет.

"На уровне правительства эта тема, я думаю, будет рассмотрена с учетом специфики мая, и, взвесив все "за" и "против", будет принято решение", – сообщил он.
 
 
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Правительство Беларуси может решить вопрос о переносе рабочих дней в мае следующего года таким образом, что у граждан будет неделя выходных, сообщил в эфире...
 
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