В мае следующего года 7-го числа, во вторник, будет Радуница, а в четверг 9-го – государственный праздник День Победы. Фактически на неделе будут только два рабочих дня – среда и пятница.





"Если говорить об экономической составляющей (работы в эти два дня – Sputnik), то она двояка – с одной стороны, это производственные показатели по выручке, когда люди производят продукцию, а с другой стороны, это сфера услуг, розничная торговля, транспорт и прочее", – сказал Крутой.





По словам министра, его ведомство глубоко в расчеты не погружалось, но особого экономического эффекта от работы в эти дни не будет.





"На уровне правительства эта тема, я думаю, будет рассмотрена с учетом специфики мая, и, взвесив все "за" и "против", будет принято решение", – сообщил он.