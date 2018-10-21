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В Канаде после легализации закончилась марихуана

22.10.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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В магазинах Канады закончилась марихуана после вступления в силу закона о легализации каннабиса.



Как сообщает Independent, возле магазинов выстроились настолько длинные очереди, что полиции пришлось патрулировать эти места для усмирения людей, которым не хватило марихуаны.

Глава государственной программы по легализации марихуаны Билл Блэр отметил, что страна не смогла удовлетворить спрос населения, а в магазины завезли недостаточно каннабиса.

17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.


 
 
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В магазинах Канады закончилась марихуана после вступления в силу закона о легализации каннабиса.
 
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