Андрей Поротников: Похоже, требования к годности призывников и правила отсрочек могут пересмотреть

На встрече с гродненскими студентами 19 октября Александр Лукашенко вспомнил, помимо учебы, о военной службе. Белорусского руководителя беспокоит то, поступающие в вуз юноши фактически не проходят военную службу: «Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы… Поэтому я сейчас думаю, как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками».

По сообщению пресс-службы президента, Лукашенко считает, что отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. По словам Лукашенко, это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, пока принимать такое решение не планируется, прорабатываются различные варианты. «Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и умереть ради женщины. Так было всегда», — заявил Лукашенко.

Качество уменьшает количество

«Действительно, есть большие проблемы с качеством призыва, - отметил в интервью Thinktanks.by координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. - Во-первых, страна испытывает влияние демографической ямы, в которой была в 90-х и начале нулевых годов. Во-вторых, к белорусским призывникам предъявляются очень жесткие требования по здоровью. По разным оценкам, у нас 50-60% призывников считаются годными к срочной военной службе — и это включая годных с ограничениями. Полностью годны — только 40%. А вот в Южной Корее и Финляндии годными признаются от 80 до 95% призывников. Вряд ли у нас может быть такая разница в показателях здоровья с этими странами. Тут вопрос явно в параметрах годности, они у нас менялись, но основа — все еще та, на старых советских нормах».

Поголовное высшее образование

Андрей Поротников называет нормы белорусского законодательства, предоставляющие право на отсрочку от прохождения срочной военной службы, «достаточно либеральным». «У нас люди поголовно получают высшее образование, хотя я бы его назвал не высшим, а «верхним», учитывая качество. Они имеют законное право на отсрочку на период обучения, которым, конечно, пользуются, затем они идут находят другие способы избежать призыва или просто не являются по вызовам в военкомат. Эта проблема существует много лет, - отметил эксперт. - Но раньше проблема решалась за счет призыва сельской молодежи либо выходцев из малых городов и городских поселков, которым академии и университеты не светили, а служба в армии давала шанс изменить жизнь, приобрести профессию, остаться в армии. Но удельный вес сельского населения сократился в полтора раза за последние 20 лет, вес молодежи — и того больше. Сельский призыв закончился, поэтому минчанам стоит задуматься».

Проблема давняя

«Вопрос изменения правил призыва стоит на самом деле давно, он обсуждается, периодически вносятся изменения в совместный приказ Минздрава и Минобороны о критериях годности к призыву на срочную военную службу, - сказал Андрей Поротников. - И это проблема комплексная: с одной стороны, надо пересматривать подходы, с другой, надо и заинтересовывать людей, ведь если просто механически пересмотреть подходы к состоянию здоровья и отсрочкам, то мы можем просто получить массовый забег от военкоматов, с выездом в Россию, еще куда-нибудь».

А сколько надо?

Сейчас в белорусской армии на срочной службе находятся около 50 тысяч человек, «какой уровень некомплекта — мы не знаем». По мнению Андрея Поротников, если исходить из стратегии коалиционной обороны (в случае военной угрозы Беларусь вместе с Россией и другими союзниками по ОДКБ воюет совместно), «то тут массовой армии и не надо, можно взять на себя какую-то специализацию». «Если же делается ставка на собственные силы, то вопрос массовой армии с повестки дня не снимается, надо сохранять призыв и даже расширять его, наращивать военные расходы. Вооруженные силы мирного времени тогда должны иметь 90-95 тысяч военнослужащих, в случае войны это позволяет увеличить армию до 200 тысяч человек», - отметил Андрей Поротников.