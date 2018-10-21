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Крутой: IT-шники обеспечивают 3,7% ВВП – больше, чем весь Минпром

22.10.2018 08:56 — Разное | Партизан  
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Количество занятых в сегменте малого и среднего бизнеса планируется существенно увеличить в Беларуси в рамках стратегии по развитию предпринимательства, об этом сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1".

Крутой: IT-шники обеспечивают 3,7% ВВП – больше, чем весь Минпром
"Важное направление – количество занятых. Мы сегодня в этом сегменте экономики имеем 1,3 миллиона занятых. Ожидаем, что к концу стратегии, по оптимистическим оценкам Министерства экономики, эта цифра увеличится до двух миллионов занятых", – сообщил Крутой.

По мнению министра, в ближайшие годы все традиционные отрасли в республике могут вырасти за счет сегмента малого и среднего бизнеса: к примеру, фермерство в сельском хозяйстве.

"И информационная сфера, сфера IT-услуг, там тоже работают частные компании. Доля этого сегмента в ВВП у нас растет, сегодня это 3,7%, хотя еще несколько лет назад было меньше 1%. Для сравнения, это уже почти в два раза больше, чем все Министерство промышленности", – пояснил Крутой.

Стратегия по развитию предпринимательства, рассчитанная до 2030 года, была утверждена в минувший четверг. Она призвана повысить экономическую свободу бизнеса и увеличить его вклад в развития страны. Предполагается, что благодаря стратегии удастся довести долю малого и среднего бизнеса в объеме валовой добавленной стоимости до 50%.

 
 
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Количество занятых в сегменте малого и среднего бизнеса планируется существенно увеличить в Беларуси в рамках стратегии по развитию предпринимательства, об этом...
 
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