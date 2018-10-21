|
Гран-при "Формулы-1" достался гонщику "Феррари" Райкконену впервые за 5 лет
Кими Райкконен, пилот команды "Феррари" стал обладателем Гран-при чемпионата мира "Формула-1", которые проходили в Остине, штат Техас.
Это первая победа Райкконена на Гран-при "Формулы-1" после триумфа в 2013 году, в Австралии. С тех пор в карьере Райкконена было 113 неудачных, безвыигрышных гонок.
Второе место завоевал пилот "Ред Булл" из Голландии Макс Ферстаппен, третье – британец Льюис Хэмилтон.
"С моей последней победы прошло очень много времени, но теперь я вернулся сюда. Конечно, я рад победе больше, чем второму месту. Я доволен", — сказал Райкконен сразу после победы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кими Райкконен, пилот команды "Феррари" стал обладателем Гран-при чемпионата мира "Формула-1", которые проходили в Остине, штат Техас.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)