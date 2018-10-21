







Это первая победа Райкконена на Гран-при "Формулы-1" после триумфа в 2013 году, в Австралии. С тех пор в карьере Райкконена было 113 неудачных, безвыигрышных гонок.





Второе место завоевал пилот "Ред Булл" из Голландии Макс Ферстаппен, третье – британец Льюис Хэмилтон.





"С моей последней победы прошло очень много времени, но теперь я вернулся сюда. Конечно, я рад победе больше, чем второму месту. Я доволен", — сказал Райкконен сразу после победы.



