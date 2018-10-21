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Гран-при "Формулы-1" достался гонщику "Феррари" Райкконену впервые за 5 лет

22.10.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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Кими Райкконен, пилот команды "Феррари" стал обладателем Гран-при чемпионата мира "Формула-1", которые проходили в Остине, штат Техас.



Это первая победа Райкконена на Гран-при "Формулы-1" после триумфа в 2013 году, в Австралии. С тех пор в карьере Райкконена было 113 неудачных, безвыигрышных гонок.

Второе место завоевал пилот "Ред Булл" из Голландии Макс Ферстаппен, третье – британец Льюис Хэмилтон.

"С моей последней победы прошло очень много времени, но теперь я вернулся сюда. Конечно, я рад победе больше, чем второму месту. Я доволен", — сказал Райкконен сразу после победы.


 
 
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Кими Райкконен, пилот команды "Феррари" стал обладателем Гран-при чемпионата мира "Формула-1", которые проходили в Остине, штат Техас.
 
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