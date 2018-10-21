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Проверок в бизнесе стало меньше почти в три раза

22.10.2018 08:48 — Разное | Партизан  
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Проверки предпринимателей в Беларуси за 9 месяцев нынешнего года , в сравнении с аналогичным периодом прошлого, сократились в 2,7 раза, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

"Отказ от плановых проверок и переход к выборочному принципу сегодня заработал и позитивно воспринимается предпринимательским сообществом", - констатировал Крутой.

В свою очередь уменьшилось и количество нарушений и штрафов за незаконное предпринимательство и нарушений правил торговли и рекламы на 15-45 процентов, отметил министр.

Малый и средний бизнес Беларуси сегодня обеспечивает до 36% товарного экспорта, в этом сегменте экономики занято около 1,3 миллиона человек.

В Минэкономики рассматривается возможность смягчения ответственности по экономическим статьям. Дмитрий Крутой подчеркнул, что лишение свободы за экономические преступления, должно применяться лишь в исключительных случаях.

 
 
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Проверки предпринимателей в Беларуси за 9 месяцев нынешнего года , в сравнении с аналогичным периодом прошлого, сократились в 2,7 раза, сообщил в эфире...
 
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