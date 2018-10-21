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Проверок в бизнесе стало меньше почти в три раза
Проверки предпринимателей в Беларуси за 9 месяцев нынешнего года , в сравнении с аналогичным периодом прошлого, сократились в 2,7 раза, сообщил в эфире телеканала
"Отказ от плановых проверок и переход к выборочному принципу сегодня заработал и позитивно воспринимается предпринимательским сообществом", - констатировал Крутой.
В свою очередь уменьшилось и количество нарушений и штрафов за незаконное предпринимательство и нарушений правил торговли и рекламы на 15-45 процентов, отметил министр.
Малый и средний бизнес Беларуси сегодня обеспечивает до 36% товарного экспорта, в этом сегменте экономики занято около 1,3 миллиона человек.
В Минэкономики рассматривается возможность смягчения ответственности по экономическим статьям. Дмитрий Крутой подчеркнул, что лишение свободы за экономические преступления, должно применяться лишь в исключительных случаях.
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Проверки предпринимателей в Беларуси за 9 месяцев нынешнего года , в сравнении с аналогичным периодом прошлого, сократились в 2,7 раза, сообщил в эфире...
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