Проверок в бизнесе стало меньше почти в три раза

"Отказ от плановых проверок и переход к выборочному принципу сегодня заработал и позитивно воспринимается предпринимательским сообществом", - констатировал Крутой.





В свою очередь уменьшилось и количество нарушений и штрафов за незаконное предпринимательство и нарушений правил торговли и рекламы на 15-45 процентов, отметил министр.





Малый и средний бизнес Беларуси сегодня обеспечивает до 36% товарного экспорта, в этом сегменте экономики занято около 1,3 миллиона человек.





В Минэкономики рассматривается возможность смягчения ответственности по экономическим статьям. Дмитрий Крутой подчеркнул, что лишение свободы за экономические преступления, должно применяться лишь в исключительных случаях.



