Капитан сборной Беларуси — о Кокорине и Мамаеве





Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»





— Пользуясь случаем, хочу сказать, что ребята оступились, сделали большую ошибку. Безусловно, их надо за это наказать, но не надо делать из них каких-то зверей и отбросы общества. Никто не пишет, как много они помогали людям, детским домам, нуждающимся семьям. Хочется, чтобы к этому делу отнеслись справедливо. Не нужно ограждать их от общества, потому что, на мой взгляд, они еще много смогут сделать полезного и для страны, и для футбола в частности, — передает слова Мартыновича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.









пишет championat.com Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов, брата Кокорина, а также их друга Александра Протасовицкого до 8 декабря. За день до этого всем четверым были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве,championat.com



