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Мининформ заблокировал страничку анархистской группы «Вконтакте»

22.10.2018 08:43 — Разное | Партизан  
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19 октября на территории Беларуси перестала быть доступна группа анархистской группы "Прамень" в социальной сети «Вконтакте». На этот момент у нее было 2027 подписчиков. Это уже третья блокировка страницы коллектива в ВК с момента его основания. Первый раз наша страничка была заблокирована 10 апреля 2017, второй раз - 26 марта 2018 года.

Еще в октябре 2016 был заблокирован одноименный анархистский сайт.

Все блокировки осуществляются с формулировкой "распространение экстремистских материалов". При этом, заявляют администраторы группы, никому не сообщается, какие именно материалы со страницы являются экстремистскими и почему.

Очередную блокировку своей страницы анархисты рассматривают в одном ряду с "делом БелТА", преследованием телеканала Белсат, арестами блогеров и журналистов-фрилансеров.
 
 
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19 октября на территории Беларуси перестала быть доступна группа анархистской группы "Прамень" в социальной сети «Вконтакте». На этот момент у нее было 2027...
 
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