Мининформ заблокировал страничку анархистской группы «Вконтакте»

Еще в октябре 2016 был заблокирован одноименный анархистский сайт.





Все блокировки осуществляются с формулировкой "распространение экстремистских материалов". При этом, заявляют администраторы группы, никому не сообщается, какие именно материалы со страницы являются экстремистскими и почему.





Очередную блокировку своей страницы анархисты рассматривают в одном ряду с "делом БелТА", преследованием телеканала Белсат, арестами блогеров и журналистов-фрилансеров.