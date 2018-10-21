ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Архангелы скрутили»: Макаревич записал песню про рай, в который послал Путин

22.10.2018 08:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Видео с песней Макаревич опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал песню в ответ на высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что все россияне попадут в рай в случае ядерного удара.


Внимание, нецензурная лексика!

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с песней Макаревич опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гостиная с фонарями как в Амстердаме. Хозяин трешки с видом на Дрозды рассказал про свой ремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Полесская правда
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика