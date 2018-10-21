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«Архангелы скрутили»: Макаревич записал песню про рай, в который послал Путин
Видео с песней Макаревич опубликовал на своей странице в
Солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал песню в ответ на высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что все россияне попадут в рай в случае ядерного удара.
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Видео с песней Макаревич опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
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