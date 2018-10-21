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В Лиозненском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Opel: пострадали два человека

22.10.2018 09:22 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в лобовом столкновении легковушек в Лиозенском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Авария произошла 21 октября, около 17.00. По предварительной информации, 40-летняя водитель Audi ехала по трассе Стасево — Высочаны — Ильичевка. На 5-м километре дороги она не учла погодные условия (яркий солнечный свет) и на закруглении выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Opel Astra, которым управлял 23-летний водитель.

В результате ДТП водитель Audi и 17-летний пассажир Opel получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.



 
 
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Авария произошла 21 октября, около 17.00, на 5-м километре трассы Стасево - Высочаны - Ильичевка.
 
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