В Лиозненском районе лоб в лоб столкнулись Audi и Opel: пострадали два человека

Два человека получили травмы в лобовом столкновении легковушек в Лиозенском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Авария произошла 21 октября, около 17.00. По предварительной информации, 40-летняя водитель Audi ехала по трассе Стасево — Высочаны — Ильичевка. На 5-м километре дороги она не учла погодные условия (яркий солнечный свет) и на закруглении выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Opel Astra, которым управлял 23-летний водитель.

В результате ДТП водитель Audi и 17-летний пассажир Opel получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.







