ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бабич — про базы США в соседних с Беларусью странах: Ничего хорошего им это не принесет

22.10.2018 09:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Усиленная милитаризация региона и строительство «форта Трампа» — «это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя». Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Усилия свои мы наращиваем адекватно развивающейся обстановке. Есть все и для обороны, и для ответного удара, — заверил Михаил Бабич. — Любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию «со всеми вытекающими из этого последствиями».

«Ничего хорошего ни для Польши, ни для прибалтийских стран, где эти базы разворачиваются, это не принесет. Но Беларусь в этом плане абсолютно защищена», — подчеркнул посол.

Напомним, во время визита в Вашингтон во вторник, 18 сентября, польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша считает целесообразным разместить на ее территории постоянную военную базу США. В беседе с президентом США Дональдом Трампом Дуда подчеркнул, что это — единственная гарантия безопасности его страны против российской агрессии.

Бабич признал, что запреты на экспорт для белорусских производителей сельхозпродукции — «это большой ущерб для белорусско-российских отношений». Он заверил, что «мы нашли решение, которое устроило обе стороны», «поставив балансы во главу угла» и закрепив за ними конкретные предприятия, которые обеспечивают поставки продукции высокого качества и обеспечивают россиянам возможность контроля.

Рассказывая про нефтяные договоренности, Бабич отметил, что в балансах по темным нефтепродуктам всегда были нули в последние годы, но балансы были не обязательны к исполнению. И субъекты хозяйствования двух стран использовали эту возможность. «Индикативные балансы теперь обязательны к исполнению. А объем поставок по каждой позиции определяется исходя из потребностей белорусской экономики. И если по темным нефтепродуктам достаточно того, что дает переработка на двух белорусских НПЗ, то баланс сохраняется», — отметил посол.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Усиленная милитаризация региона и строительство "форта Трампа" — "это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя".
 
Новости дня
Новости разные
 
Шарапова потеряет миллионы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика