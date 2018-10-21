Бабич — про базы США в соседних с Беларусью странах: Ничего хорошего им это не принесет

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заявил

«Беларусь 1»

заверил. —подчеркнул посол.Напомним, во время визита в Вашингтон во вторник, 18 сентября, польский президентзаявил, что Польша считает целесообразным разместить на ее территории постоянную военную базу США. В беседе с президентом СШАДуда подчеркнул, что это — единственная гарантия безопасности его страны против российской агрессии.Бабич признал, что запреты на экспорт для белорусских производителей сельхозпродукции —Он заверил, чтои закрепив за ними конкретные предприятия, которые обеспечивают поставки продукции высокого качества и обеспечивают россиянам возможность контроля.Рассказывая про нефтяные договоренности, Бабич отметил, что в балансах по темным нефтепродуктам всегда были нули в последние годы, но балансы были не обязательны к исполнению. И субъекты хозяйствования двух стран использовали эту возможность.отметил посол.