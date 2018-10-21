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Анатолий Курилец покидает пост генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск"

22.10.2018 10:04 — Разное | Tut.by  
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Во вторник, 23 октября Анатолий Курилец покидает пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск» по личной инициативе в связи с окончанием контракта, сообщает пресс-служба «зубров».


Фото: hcdinamo.by

— Наблюдательный совет клуба благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу! За эти годы им была выстроена четкая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль. Желаем Анатолию Адамовичу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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Анатолий Курилец покидает пост генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск" по личной инициативе в связи с окончанием контракта.
 
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