Во вторник, 23 октября Анатолий Курилец покидает пост генерального директора хоккейного клуба «Динамо-Минск» по личной инициативе в связи с окончанием контракта, сообщает пресс-служба «зубров».



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— Наблюдательный совет клуба благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу! За эти годы им была выстроена четкая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль. Желаем Анатолию Адамовичу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.