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Илон Маск назвал дату открытия первого туннеля Hyperloop

22.10.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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Илон Маск в своем Twitter-аккаунте раскрыл дату запуска первого вакуумного туннеля для сверхскоростного поезда Hyperloop. Об этом пишет Bloomberg.


Капсула Hyperloop. Источник: Marcelo del Pozo / Reuters

В Twitter Маск написал, что «туннель почти готов», и что он «откроется 10 декабря». Тестовый туннель Hyperloop находится в городе Хоторн (Калифорния, США), на территории компании SpaceX.

В честь открытия запланированы праздничные мероприятия, а на следующий день первым пассажирам предложат прокатиться бесплатно. Ресурс Mashable пишет, что максимальная скорость капсулы в туннеле составит около 250 километров в час.

 
 
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Первые пассажиры прокатятся бесплатно.
 
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