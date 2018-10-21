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Илон Маск назвал дату открытия первого туннеля Hyperloop
Илон Маск в своем Twitter-аккаунте раскрыл дату запуска первого вакуумного туннеля для сверхскоростного поезда Hyperloop. Об этом
В Twitter Маск
В честь открытия запланированы праздничные мероприятия, а на следующий день первым пассажирам предложат прокатиться бесплатно. Ресурс Mashable
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Первые пассажиры прокатятся бесплатно.
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