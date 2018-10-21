Илон Маск назвал дату открытия первого туннеля Hyperloop

Илон Маск в своем Twitter-аккаунте раскрыл дату запуска первого вакуумного туннеля для сверхскоростного поезда Hyperloop. Об этом пишет Bloomberg.



Капсула Hyperloop. Источник: Marcelo del Pozo / Reuters

В Twitter Маск написал , что «туннель почти готов», и что он «откроется 10 декабря». Тестовый туннель Hyperloop находится в городе Хоторн (Калифорния, США), на территории компании SpaceX.

В честь открытия запланированы праздничные мероприятия, а на следующий день первым пассажирам предложат прокатиться бесплатно. Ресурс Mashable пишет , что максимальная скорость капсулы в туннеле составит около 250 километров в час.