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Хотите попасть на концерт Егора Крида бесплатно? Не вопрос: рассказываем как

22.10.2018 10:10 — Разное | Tut.by  
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20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует 1 двойной билет. Соответственно, победитель будет один, он сможет взять с собой еще одного человека. Призера объявят в приложении «Афиши» 26 октября.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Главный герой грез девушек Cosmo, один из самых завидных холостяков России — Егор Крид представит свое новое шоу в Минске. Уже в ноябре на сцене Дворца спорта под его хиты «Самая самая», «Невеста», «Где ты, где я», «Что они знают?», «Потрачу» встрепенутся сердца белорусских барышень.

Егору не зря достался неофициальный титул главного сердцееда российской поп-сцены. Такого успеха в столь юном возрасте добился далеко не каждый. В гонке рейтингов Крид умудрился обойти даже своего учителя и продюсера Тимати. А ведь начал Егор всего-то в 2011 году с кавера на песню «Не сходи с ума».

Когда: 3 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: сектора — от 25 до 80 рублей, танцпол — 47 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
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20 октября в приложении "Афиша TUT.BY" стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который...
 
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