В Кобринском районе опрокинулся Volkswagen: водитель погиб

Водитель погиб при опрокидывании легковушки в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельная авария произошла 20 октября, около 20.10, на трассе Р2 Кобрин — Столбцы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen Passat на 201-м километре дороги не справился с управлением и выехал на левую по ходу движения обочину, где автомобиль опрокинулся.





В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.