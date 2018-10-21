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В Кобринском районе опрокинулся Volkswagen: водитель погиб

22.10.2018 10:09 — Разное | Tut.by  
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Водитель погиб при опрокидывании легковушки в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Смертельная авария произошла 20 октября, около 20.10, на трассе Р2 Кобрин — Столбцы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen Passat на 201-м километре дороги не справился с управлением и выехал на левую по ходу движения обочину, где автомобиль опрокинулся.


В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.

 
 
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Смертельная авария произошла 20 октября, около 20.10, на трассе Р2 Кобрин - Столбцы.
 
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