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В Кобринском районе опрокинулся Volkswagen: водитель погиб
Водитель погиб при опрокидывании легковушки в Кобринском районе. Об этом
Смертельная авария произошла 20 октября, около 20.10, на трассе Р2 Кобрин — Столбцы. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen Passat на 201-м километре дороги не справился с управлением и выехал на левую по ходу движения обочину, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был.
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Смертельная авария произошла 20 октября, около 20.10, на трассе Р2 Кобрин - Столбцы.
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