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Работает общественная приемная Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»
22.10.2018 — Разное | Вороновская газета
24 октября 2018 года в общественной приемной Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» (г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) с 14.00 до 15.30 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Кирьяк Лилия Вацлавовна.
Предварительная запись по телефону (0152) 73 04 09 обязательна.
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24 октября 2018 года в общественной приемной Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» (г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) с 14.00 до 15.30 прием граждан проведет...
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