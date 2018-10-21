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Работает общественная приемная Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»

22.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Работает общественная приемная Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»

24 октября 2018 года в общественной приемной Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» (г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) с 14.00 до 15.30 прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Кирьяк Лилия Вацлавовна.

Предварительная запись по телефону (0152) 73 04 09 обязательна.

 
Теги: Гродно
 
 
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24 октября 2018 года в общественной приемной Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» (г. Гродно, ул. Телеграфная, 7) с 14.00 до 15.30 прием граждан проведет...
 
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