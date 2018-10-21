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Министр экономики предлагает отменить тюрьму за экономические преступления

22.10.2018 09:33 — Разное | KYKY  
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Министр экономики Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал подробнее о новой стратегии развития предпринимательства до 2030 года. Он высказался против того, чтобы отправлять бизнесменов в тюрьму за экономические преступления, пишет TUT.by. Это должно происходить только в исключительных случаях: «Это крайняя мера, которая возможна в суперисключительных случаях», − заявил он.

По словам министра, за девять месяцев этого года проверок бизнеса было в 2,7 раза меньше, чем за такой же период 2017 года: «Это очень серьезно и позитивно». Также меньше проверут и по линии МВД: «Контрольный жим мы сумели существенно снизить».

По словам министра, сейчас важно смягчить ответственность по экономическим статьям. Речь о, например, отказе от конфискации имущества. «Это огромный шаг вперед. Конечно, мы ожидаем принятие очень важной меры, связанной с лишением свободы предпринимателей, совершивших экономические преступления. Это крайняя мера, которая возможна в суперисключительных случаях», − сказал Дмитрий Крутой.

Он также сказал о необходимости создать одинаковые условия на рынке для государственных и частных компаний. Министру нравится идея штрафов для чиновников за антиконкурентные действия (такой пункт есть в программе развития конкуренции). 

Говоря о неиспользуемом или неэффективно используемом госимуществе (а это 1700 объектов, из которых тысяча выставлена на продажу), Дмитрий Крутой заявил: «Большая работа по либерализации в этом сегменте уже проведена, но на местах наши предприниматели пока мало об этом знают». Он рассказал, что правительство увеличит периоды рассрочки на имущество и возможно будет передавать объекты предпринимателям в обмен на 1-2 рабочих места. 

Дмитрий рассказал о пользе малого и среднего бизнеса в экономике. По налоговым поступлениям тот имеет долю в 34%, в экспорте − 36%, по экспорту услуг − 39%. Всего в таком бизнесе занято 1,3 миллиона человек. Структура бизнеса − это 30% производства и 70% услуг. Министр сказал, что «в будущем это структура нашей экономики в целом, сегодня все развитые страны мира имеют примерно такие пропорции».

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Министр экономики Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал подробнее о новой стратегии развития предпринимательства до 2030 года. Он высказался...
 
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