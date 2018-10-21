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Правительство хочет сделать в мае выходную неделю, но её надо будет отработать

22.10.2018 09:10 — Разное | KYKY  
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Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что правительство рассмотрит вопрос объявления выходной недели с 6 по 12 мая 2019 года. Причина − сразу два праздника, день Победы и Радуница.

Оба праздника выпадут на одну неделю в мае. Сначала 7 мая, во вторник, будет Радуница. Из-за неё понедельник также объявляют выходным с отработкой в какую-либо субботу. А потом 9 мая, в четверг, − день Победы, из-за которого пятницу могут объявить выходным днём с отработкой в другой раз. То есть за всю неделю будет один рабочий день − 8 мая, в среду.

Дмитрий Крутой сказал, что один рабочий день с экономической точки зрения не имеет большого смысла. В связи с этим правительство возможно объявит выходную неделю с 6 по 12 мая. 

«Поэтому на уровне правительства эта тема будет, я думаю, отдельно рассмотрена с учетом специфики мая 2019 года, и, взвесив все за и против, будет принято окончательное решение», − сказал министр экономики.

 
 
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Министр экономики Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что правительство рассмотрит вопрос объявления выходной недели с 6 по 12 мая 2019 года....
 
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