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Молодежный чемпионат мира по шашкам пройдет в Гомеле

22.10.2018 09:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Молодежный чемпионат мира по шашкам пройдет в Гомеле
Фото из открытых источников


Молодежный чемпионат мира по шашкам-100 пройдет в Гомеле 28 октября - 3 ноября, сообщили в Гомельском областном учебно-методическом центре физического воспитания населения.

Молодежный чемпионат мира по шашкам пройдет в Гомеле 12 медалей завоевали белорусские шашисты на чемпионате Европы в Болгарии

Гомель впервые примет такой чемпионат. За места на пьедестале в течение недели будут бороться 250 спортсменов. География участников включает более 20 стран. Заявки поступили из Азербайджана, Бельгии, России, Китая, Украины, Казахстана, Кот-д'Ивуара, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Монголии, Польши, Суринама, Турции, Венгрии.

Посоревнуются спортсмены в классических и блиц-турнирах. Победителей наградят дипломами, кубками, медалями.

Помимо состязаний для участников запланирована культурно-познавательная программа.

"Проведение в Гомеле чемпионата мира по шашкам будет способствовать популяризации белорусской школы шашек на международной арене, укреплению международных связей со многими спортивными организациями, развитию туристической привлекательности региона", - добавили в центре.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомель впервые примет такой чемпионат. За места на пьедестале в течение недели будут бороться 250 спортсменов. География участников включает более 20 стран.
 
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