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Ночные заморозки прогнозируются местами в Беларуси 22 октября
22.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ночные заморозки до минус 3 градусов прогнозируются местами в Беларуси 22 октября, сообщили
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня по северо-западу ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет ночью слабый, днем - юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 7-13 градусов выше нуля.
Днем 23 октября и в течение суток 24 октября в юго-западных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Ночные заморозки до минус 3 градусов прогнозируются местами в Беларуси 22 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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