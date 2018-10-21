ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соблюдай правила!

22.10.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Соблюдай правила!Каждый домовладелец должен знать, что неисправная электропроводка может привести к пожару, электротравме, гибели людей и животных. Поэтому домашние электроустановки необходимо содержать исправными и периодически проверять их техническое состояние.
В Энергонадзоре можно узнать перечень специализированных организаций, которые оказывают услуги по проведению электрофизических измерений и ремонтных работ. Не доверяйте делать электропроводку в доме, сарае и других помещениях людям, не имеющим специального образования. С целью предупреждения пожаров из-за неисправной электропроводки, а также поражения электрическим током в сетях, питающих сараи, ванные, уборные, подвалы, погреба, бани и другие помещения с земляными полами, а также расположенных вне помещений, необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО).
Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения короткого замыкания НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
— закладывать провода и шнуры за трубы и батареи отопительной системы;
— заменять заводские предохранители «жучками»;
— допускать соприкосновение электропроводов с телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.
Чтобы предотвратить поражение током, необходимо твердо знать и выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией в быту:
— не используйте временные электропроводки;
— соединение и ответвление проводов и кабелей выполняйте в соединительных и ответвительных коробках;
— открыто проложенные защищенные провода с оболочками из сгораемых материалов и незащищенные провода отделяйте от сгораемой поверхности слоем из несгораемого материала, выступающим с каждой стороны кабеля не менее чем на 10 мм;
— не допускайте применения в ванных комнатах, душевых и санузлах светильников с ме-таллическими корпусами;
— располагайте электрозетки на расстоянии 0,5 м и более от труб отопления, водо- и газоснабжения;
— следите за исправностью электропроводки, щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть;
— не прикасайтесь к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой;
— не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами и электроинструментом;
— отключайте напряжение в сети при замене перегоревших ламп и предохранителей;
— не применяйте переносные электроприборы и электролампы в сырых помещениях, а также вне строений, в садах, огородах;
— не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, патронам и заземленным металлическим предметам (например, батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);
— не приближайтесь к оборванным проводам линий электропередачи на расстояние меньше 8 м, об обрыве проводов немедленно сообщите в электрические сети;
— соблюдайте осторожность при обрезке деревьев, находящихся вблизи воздушных электролиний, или при снятии фруктов с них;
— не влезайте на опоры, не находитесь под воздушными линиями электропередачи (ВЛ), не запускайте воздушных змеев, не набрасывайте на провода проволоки и другие предметы;
— не складируйте под ВЛ материалы, сено, солому, не устраивайте радио- или телевизионные антенны, стоянки автомашин, загоны для скота;
— подключение стирально-бытовых машин должен выполнять специалист трехжильным кабелем в оболочке с заземляющей жилой, взятой от трехполюсной розетки, корпуса этажного щитка;
— для электропроводки к сараям, гаражам и другим подсобным помещениям во дворе дома применяйте кабель с двойной изоляцией с креплением на тросу.
ПОМНИТЕ! Соблюдение правил электробезопасности сохранит жизнь вам и вашим близким!
Юрий Хозеев,
государственный инспектор
по энергетическому надзору.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый домовладелец должен знать, что неисправная электропроводка может привести к пожару, электротравме, гибели людей и животных. Поэтому домашние...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночные заморозки прогнозируются местами в Беларуси 22 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика