Соблюдай правила!

Каждый домовладелец должен знать, что неисправная электропроводка может привести к пожару, электротравме, гибели людей и животных. Поэтому домашние электроустановки необходимо содержать исправными и периодически проверять их техническое состояние.

В Энергонадзоре можно узнать перечень специализированных организаций, которые оказывают услуги по проведению электрофизических измерений и ремонтных работ. Не доверяйте делать электропроводку в доме, сарае и других помещениях людям, не имеющим специального образования. С целью предупреждения пожаров из-за неисправной электропроводки, а также поражения электрическим током в сетях, питающих сараи, ванные, уборные, подвалы, погреба, бани и другие помещения с земляными полами, а также расположенных вне помещений, необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО).

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения короткого замыкания НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

— закладывать провода и шнуры за трубы и батареи отопительной системы;

— заменять заводские предохранители «жучками»;

— допускать соприкосновение электропроводов с телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

Чтобы предотвратить поражение током, необходимо твердо знать и выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией в быту:

— не используйте временные электропроводки;

— соединение и ответвление проводов и кабелей выполняйте в соединительных и ответвительных коробках;

— открыто проложенные защищенные провода с оболочками из сгораемых материалов и незащищенные провода отделяйте от сгораемой поверхности слоем из несгораемого материала, выступающим с каждой стороны кабеля не менее чем на 10 мм;

— не допускайте применения в ванных комнатах, душевых и санузлах светильников с ме-таллическими корпусами;

— располагайте электрозетки на расстоянии 0,5 м и более от труб отопления, водо- и газоснабжения;

— следите за исправностью электропроводки, щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть;

— не прикасайтесь к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой;

— не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами и электроинструментом;

— отключайте напряжение в сети при замене перегоревших ламп и предохранителей;

— не применяйте переносные электроприборы и электролампы в сырых помещениях, а также вне строений, в садах, огородах;

— не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, патронам и заземленным металлическим предметам (например, батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);

— не приближайтесь к оборванным проводам линий электропередачи на расстояние меньше 8 м, об обрыве проводов немедленно сообщите в электрические сети;

— соблюдайте осторожность при обрезке деревьев, находящихся вблизи воздушных электролиний, или при снятии фруктов с них;

— не влезайте на опоры, не находитесь под воздушными линиями электропередачи (ВЛ), не запускайте воздушных змеев, не набрасывайте на провода проволоки и другие предметы;

— не складируйте под ВЛ материалы, сено, солому, не устраивайте радио- или телевизионные антенны, стоянки автомашин, загоны для скота;

— подключение стирально-бытовых машин должен выполнять специалист трехжильным кабелем в оболочке с заземляющей жилой, взятой от трехполюсной розетки, корпуса этажного щитка;

— для электропроводки к сараям, гаражам и другим подсобным помещениям во дворе дома применяйте кабель с двойной изоляцией с креплением на тросу.

ПОМНИТЕ! Соблюдение правил электробезопасности сохранит жизнь вам и вашим близким!

Юрий Хозеев,

государственный инспектор

по энергетическому надзору.

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