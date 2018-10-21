Лакомства, которые можно есть без угрызений совести. Устрой себе сладкую жизнь!

Не все сладости — вредные. Существует множество лакомств, которые не причиняют никакого вреда организму — в них нет химических добавок и минимальное содержание сахара. Подумай над тем, чтобы заменить вредные сладкие продукты не менее вкусными аналогами, но не такими калорийными.

Эти сладости — настоящее сокровище! Вот список вкусняшек, перед которыми не устоять. Да и не нужно этого делать! Если есть их в умеренных количествах, это не отразится даже на твоей фигуре.

П Полезные сладости

Черный шоколад

Горький черный шоколад состоит в основном из какао, содержит совсем небольшое количество сахара. Именно по причине высокого содержания какао этот продукт богат антиоксидантами. Также в черном шоколаде присутствует магний, кальций, железо. 100 очков вперед по сравнению с молочным шоколадом!