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Лакомства, которые можно есть без угрызений совести. Устрой себе сладкую жизнь!
22.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Не все сладости — вредные. Существует множество лакомств, которые не причиняют никакого вреда организму — в них нет химических добавок и минимальное содержание сахара. Подумай над тем, чтобы заменить вредные сладкие продукты не менее вкусными аналогами, но не такими калорийными.
Эти сладости — настоящее сокровище! Вот список вкусняшек, перед которыми не устоять. Да и не нужно этого делать! Если есть их в умеренных количествах, это не отразится даже на твоей фигуре.
П Полезные сладости
Черный шоколад
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Не все сладости — вредные. Существует множество лакомств, которые не причиняют никакого вреда организму — в них нет химических добавок и минимальное содержание...
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