10 фактов о Пангее, древнем континенте Земли

Ученые провели немало исследований, посвященных Пангее, но у них все еще остается множество вопросов. Более того, если бы не существовало теории дрейфа материков, концепция сверхконтинента могла бы и вовсе никогда не появиться. Перед вами список из 10 удивительных фактов про Пангею, о которых знают далеко не все.

10. Почему Пангея вообще появилась и почему она раскололась?

<v:shape></v:shape>Перед учеными до сих пор стоят два важных вопроса о сверхконтиненте Пангея. Как и почему сформировался наш праконтинент, а также почему он разделился на несколько частей? Ответы на эти вопросы оказались не такими уж и очевидными. Ученые до сих пор не могут принять одну общую версию развития событий, поскольку достойных теорий существует сразу несколько.

Большинство исследователей считает, что все дело в земной мантии. Вероятно, тектонические плиты смещались из-за подогревания мантии от радиоактивного распада, что и вызвало образование Пангеи, а затем и ее раскол на отдельные материки.