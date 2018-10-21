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10 фактов о Пангее, древнем континенте Земли
22.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Ученые провели немало исследований, посвященных Пангее, но у них все еще остается множество вопросов. Более того, если бы не существовало теории дрейфа материков, концепция сверхконтинента могла бы и вовсе никогда не появиться. Перед вами список из 10 удивительных фактов про Пангею, о которых знают далеко не все.
10. Почему Пангея вообще появилась и почему она раскололась?
Большинство исследователей считает, что все дело в земной мантии. Вероятно, тектонические плиты смещались из-за подогревания мантии от радиоактивного распада, что и вызвало образование Пангеи, а затем и ее раскол на отдельные материки.
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Ученые провели немало исследований, посвященных Пангее, но у них все еще остается множество вопросов. Более того, если бы не существовало теории дрейфа материков,...
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