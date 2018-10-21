Тема недели: Лукашенко о молодежи и белорусском образовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября совершил рабочую поездку в Гродненскую область. глава государства посетил агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», спортивный комплекс «Пышки». В областном центре Президент также посетил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Он ознакомился с достижениями и перспективами развития университета, научными исследованиями и прикладными разработками студентов, провел встречу с одаренной и талантливой молодежью из числа студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.

Лукашенко считает белорусское образование конкурентоспособным и востребованным в мире

Президент считает, что порой бытующее мнение о том, что зарубежное высшее образование лучше белорусского, не оправдано. «Хорошо там, где нас нет. Это не я придумал. Это выстрадано народом, — сказал он. — Это потому, чтобы вас туда затянуть, чтобы вы туда поехали. А там не дешево».

Данный тезис подтверждается тем, что в белорусских вузах обучаются сотни и тысячи иностранных граждан. Например, много студентов из Китая. «У них образовательные центры, богатейшая страна, но учатся у нас. И изобразительным искусствам, медицине, и по другим направлениям. Хотя уровень развития у них высочайший», — отметил Президент.

Он обратил внимание, что если по западным рейтингам белорусские вузы могут занимать последние позиции из числа лучших, то, например, по китайским они находятся в начале аналогичных рейтингов. Александр Лукашенко считает, что такая расстановка позиций в западных рейтингах в том числе направлена на популяризацию их образовательных услуг. «Все это политика. Надо опустить (других. — Прим. БЕЛТА), а себя приподнять. Это огромные деньги. Вы даже представить себе не можете, какую цену имеет образование», — сказал он.

Александр Лукашенко вместе с тем подчеркнул, что в Беларуси готовы и будут перенимать все лучшее, что есть в образовании на Западе, но не слепо копировать.

«Революции нам не нужны. Мы уже прошли все эти революции, особенно в образовании», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также отметил, что белорусским вузам необходимо работать над развитием учебно-лабораторной базы, строительством новых общежитий, в том числе для привлечения иностранных студентов и экспорта образовательных услуг.

Лукашенко: вузам надо готовить специалистов с хорошо развитыми навыками предпринимателей

Белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения со студентами гродненских вузов.

«Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира. Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом», — сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что гродненские вузы являются интеллектуальным центром не только области, но и по отдельным направлениям — всей страны.

«В этой связи надо, чтобы условия обучения были максимально приближены к реальным условиям будущей деятельности», — подчеркнул глава государства.

В Беларуси активно используется модель «Университет 3.0», работает по ней и Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. «Результат этой программы — ваша сегодняшняя презентация. Конечно же, по тем направлениям, которые были представлены, она впечатляет», — отметил Александр Лукашенко.

Для государства важно вовремя заметить студентов с ярко выраженными лидерскими качествами, нацеленных на политическую карьеру, обратил внимание Президент. «Если вы будете ориентированы и на государственную службу, я буду это только приветствовать, — сказал он. — Управленческие навыки надо развивать. Для этого у нас существует Академия управления при Президенте. Сейчас мы формируем там целостную систему отбора претендентов на получение второго высшего образования. Я поручил, чтобы оставили небольшое место для того, чтобы могли и после средней школы там получать образование, но только самые талантливые и перспективные».

«Если управленцы, начиная от председателя райисполкома и заканчивая Президентом, будут толковыми, образованными, готовыми исполнять свои функции, страна будет нормальной. Подавляющее количество наших успехов зависит от того, какое управление. Поэтому буду очень рад, если у вас появится десяток-другой будущих госслужащих, управленцев. Мы готовы их принять в Академию управления, потому что это будет совершенно новое учебное заведение», — добавил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что достойных и готовых к госслужбе молодых людей в Беларуси будут всячески поддерживать.

Лукашенко: стремление молодежи получить образование за рубежом тревожит

«Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит, — это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, этот вопрос тревожит даже не только с той точки зрения, что люди хотят учиться за границей. «Хуже, если талантливые молодые люди, во-первых, уедут за рубеж, получив образование здесь, а во-вторых, если они там получат образование и там останутся, — пояснил он. — Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, уедете или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет — не торопитесь, сначала разберитесь, где вам лучше».

Глава государства констатировал, что попасть в высший эшелон общества за рубежом невозможно. «Вы всегда будете там чужими людьми, второго сорта, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Две тысячи человек, которые получают там образование, и, может, половина из них остается, — это не проблема для государства. Но все равно я как Президент хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование и работали здесь».

Лукашенко: студенчество было не самыми счастливыми годами для меня

Глава государства заметил, что, по словам многих людей, студенческие времена были для них лучшими и самыми счастливыми. Однако у него совсем другие воспоминания. «Для меня это не самые счастливые годы, это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось», — рассказал Александр Лукашенко.

Поэтому, отметил Президент, он и уделяет сейчас много внимания совершенствованию высшего образования. «Я пытаюсь сделать его практико-ориентированным, настаиваю на том, чтобы время пребывания в вузах было сокращено до минимума. Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за пять или за шесть. И уже с первого, максимум со второго курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой — в зависимости от специальности», — считает глава государства.

Лукашенко: Беларусь — одна из лучших стран для жизни

Глава государства в первую очередь обратил внимание на выгодное географическое расположение Беларуси — на перекрестке транзитных путей. Это создает хорошие условия для заработка людей, экономического развития страны.

«Сейчас через Беларусь движется все. Потому что тихая, спокойная транзитная страна. Ну, окажи услугу человеку, который везет товар. Я утрированно говорю: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему. У нас на трассе от Смоленска до Бреста везде хорошие деревни и города, — отметил Президент. — Да, миллиардером долларовым, как в России, не станешь. И не надо».

«Я вижу Беларусь как удобную для жизни. И тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и хочет заработать, он это всегда может получить», — заявил Александр Лукашенко.

Он также заметил, что все довольны быть не могут. И для того, чтобы чего-то добиться, необходимо приложить усилия, как например, во время учебы в вузе. «Тот будет успешен, кто, срывая ногти и пальцы, карабкается на эту гору, получая образование, обучаясь и получая жизненный опыт, занимается собой. Тот получит больше. Все зависит от человека», — уверен Александр Лукашенко.

«У нас хорошая страна. В нее обратно домой хочется возвращаться», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко готов поддержать создание сетевого университета

«Готов поддержать. Мы участники этого сетевого университета СНГ. По- моему, два вуза у нас пока (в этом участвуют. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства.

Сетевые университеты — такая форма взаимодействия, в которых объединяется потенциал нескольких университетов для поддержки обучения студентов.

По его словам, подобное взаимодействие уже осуществляется в плане создания сетевого университета в СНГ — объединение вузов стран Содружества. «Уже опыт есть. Это возвращение к старому, поскольку разорвали эти связи. В этом нет ничего плохого», — заметил белорусский лидер.

Что касается получения образования в таком вузе в дистанционной форме, Александр Лукашенко выразил уверенность, что к этому придут. «Мы сейчас рванули за IT, на цифру все переводим. А здесь нам что мешает общаться и дистанционно получать образование в каком-то другом университете? Я не вижу здесь проблем», — сказал Президент.

На встрече было отмечено, что подобная практика уже используется и в рамках Беларуси. Например, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы имеет договор о сетевой подготовке с вузом в Барановичах, в том числе осваиваются дистанционные формы подготовки.

«Если будет такая востребованность, вы всегда получите поддержку», — заявил глава государства.

Лукашенко о необходимости получения высшего образования: все зависит от мотивации

Один из студентов поинтересовался мнением главы государства, насколько важным является в жизни наличие высшего образования. Как подчеркнул Президент, все зависит от мотивации: если ты поставил цель стать министром, то без высшего образования не обойтись.

Вместе с тем Александр Лукашенко сказал, что главным считает профессионализм. Можно не иметь высшего образования, но быть прекрасным специалистом в своем деле, к примеру сварщиком, каменщиком. Но даже в этих, казалось бы, простых профессиях есть своя высокая планка, если, к примеру, речь идет о плазменной сварке, создании высокотехнологичного оборудования.

«Высшее образование в жизни очень важно, но к тому же надо быть профессионалом, — отметил глава государства. — Без образования многие вещи просто невозможны».

Президент Беларуси не является сторонником введения тех или иных льгот

Вопрос одного из студентов касался возможности введения льгот для студентов на проезд в общественном транспорте.

Александр Лукашенко подчеркнул, что не является сторонником такого подхода, и напомнил, что ранее в Беларуси еще с советских времен существовала целая система льгот. «Страна льготников. Нефти и газа нет, как в России. А мы еще с советских времен… Как ковырнули, со сталинских времен некоторые льготы были», — напомнил глава государства.

Он отметил, что когда встал вопрос наведения порядка в данном вопросе, было принято решение отменить все льготы, а следующим указом установить тем, кому действительно необходима поддержка.

Более того, что касается студентов, вузам выделяются из бюджета определенные средства, которыми они могут распоряжаться и направлять в том числе на социальную поддержку. «Чтобы они вместе с комсомолом (молодежной организацией. — Прим. БЕЛТА), профсоюзом и руководством вуза определили, кому надо помочь, и не только для проезда», — пояснил Президент.

В целом Александр Лукашенко высказался за адресный характер поддержки тех, кто в этом нуждается. «Но я не сторонник возвращаться к тем льготам, которые когда-то были», — сказал он.

Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах

«Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы…» — отметил Александр Лукашенко.

По мнению Президента, отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго — освоить военную специальность. «Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать», — привел пример глава государства.

Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так, молодые люди фактически побывают в армии, но не отрываясь от учебы. «После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее», — добавил Александр Лукашенко.

Президент заметил, что реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Однако он обратил внимание, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы. Пока принимать такое решение не планируется, прорабатываются различные варианты.

«Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и умереть ради женщины. Так было всегда», — подчеркнул глава государства.

Гродненские студенты подарили Лукашенко альбом с гравюрами известных исторических личностей

В альбоме размещены выполненные пером и тушью гравюры Давыда Городенского, Витовта, Стефана Батория, Антония Тизенгауза, Алоизы Пашкевич. Каждое изображение предваряет биография личности.

Автором гравюр стал выпускник факультета искусств и дизайна Виктор Литвинюк. Работы художника выставлялись в Беларуси и за ее пределами.

Подарок главе государства студенты вручили после более чем двухчасового общения с ним. Президент сфотографировался на память с преподавателями и учащимися.

Обращаясь к студентам с напутственным словом, глава государства пожелал им не спешить в принятии решений и не совершать глупых ошибок. «В молодые годы очень сложно себя сдерживать, поэтому вы не спешите. Это первое. Второе — не совершайте сейчас ошибок, после которых вам потом будет стыдно или неудобно, — посоветовал Александр Лукашенко. — Я их тоже совершал. Я это вспоминаю, и мне как минимум неприятно, а за некоторые — стыдно. Поэтому не совершайте ошибок, за которые будет стыдно. А чтобы их не совершить, вы никогда не спешите».

Президент также пожелал молодым людям не бояться ставить перед собой даже заоблачные, как им можем показаться, цели. «Ставьте перед собой большие цели. Даже если вы этой цели не добьетесь, если вы не дойдете до этой отметки, все равно, идя к ней, вы добьетесь большего», — отметил он.