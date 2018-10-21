Где коляска, там и дрон! Представлена особая серия мотоциклов Ural Air

Мотоциклы «Урал»?! Да, эти архаичные байки, ведущие свою родословную от довоенного мотоцикла BMW R71, до сих пор выпускаются Ирбитским мотозаводом (ИМЗ), хотя тираж по сравнению с советскими временами мизерный — около тысячи машин в год. И львиная доля продукции уральского завода отправляется за океан, где российское «ретро» пользуется неплохим спросом.





Более того, именно для рынка США то и дело готовятся особые серии мотоциклов, отличающиеся необычным подбором опций и аксессуаров. В прошлом году, например, увидел свет Ural с «аптечкой», в которую вошли жевательная резинка, банка сардин и… мерзавчик водки, а умельцы из мастерской See See Motorcycles (штат Орегон) буквально на днях оборудовали мотоцикл «Урал» профессиональной кофемашиной.





И вот подоспела новая версия Ural, которая будет выпущена лимитированным тиражом. Называется она Air и от остальных «Уралов» она отличается в первую очередь отсеком в передней части коляски, где располагается квадрокоптер! В распоряжении пассажира, сидящего в коляске — пульт управления дроном, который, по идее, должен использоваться для прокладки маршрута по пересеченной местности и записи роликов. Для контроля за скоростью и направлением ветра в задней части Air закреплен конус-ветроуказатель!





В движение Ural Air приводит двухцилиндровый нижневальный «оппозитник» объемом 750 «кубиков» и мощностью 41 лошадиная сила.

Американским покупателям Air обойдется в 17 999 долларов. Продажи начнутся в ноябре, всего будет собрано 40 единиц мотоциклов с дроном.