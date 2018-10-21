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Где коляска, там и дрон! Представлена особая серия мотоциклов Ural Air

22.10.2018 10:21 — Разное | Tut.by  
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Мотоциклы «Урал»?! Да, эти архаичные байки, ведущие свою родословную от довоенного мотоцикла BMW R71, до сих пор выпускаются Ирбитским мотозаводом (ИМЗ), хотя тираж по сравнению с советскими временами мизерный — около тысячи машин в год. И львиная доля продукции уральского завода отправляется за океан, где российское «ретро» пользуется неплохим спросом.


Более того, именно для рынка США то и дело готовятся особые серии мотоциклов, отличающиеся необычным подбором опций и аксессуаров. В прошлом году, например, увидел свет Ural с «аптечкой», в которую вошли жевательная резинка, банка сардин и… мерзавчик водки, а умельцы из мастерской See See Motorcycles (штат Орегон) буквально на днях оборудовали мотоцикл «Урал» профессиональной кофемашиной.


И вот подоспела новая версия Ural, которая будет выпущена лимитированным тиражом. Называется она Air и от остальных «Уралов» она отличается в первую очередь отсеком в передней части коляски, где располагается квадрокоптер! В распоряжении пассажира, сидящего в коляске — пульт управления дроном, который, по идее, должен использоваться для прокладки маршрута по пересеченной местности и записи роликов. Для контроля за скоростью и направлением ветра в задней части Air закреплен конус-ветроуказатель!


В движение Ural Air приводит двухцилиндровый нижневальный «оппозитник» объемом 750 «кубиков» и мощностью 41 лошадиная сила.

Американским покупателям Air обойдется в 17 999 долларов. Продажи начнутся в ноябре, всего будет собрано 40 единиц мотоциклов с дроном.

 
 
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Американским покупателям Air обойдется в 17 999 долларов. Продажи начнутся в ноябре, всего будет собрано 40 единиц мотоциклов с дроном.
 
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