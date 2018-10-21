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В Пинске автомобиль выбросило с дороги после столкновения
22.10.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Легковушка опрокинулась на бок.
Фото из соцсетей
21 октября на перекрёстке улицы Достоевского с проспектом Жолтовского (в районе завода Амкодор) не разъехались «Форд» и «Пежо».
После столкновения автомобиль «Пежо» выбросило с дороги, и он опрокинулся на бок.
Сообщений о пострадавших в ДТП нет.
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Легковушка опрокинулась на бок. Фото из соцсетей 21 октября на перекрёстке улицы Достоевского с проспектом Жолтовского (в районе завода Амкодор) не разъехались...
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