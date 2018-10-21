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В Пинске автомобиль выбросило с дороги после столкновения

22.10.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Легковушка опрокинулась на бок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59939.php

В Пинске автомобиль выбросило с дороги после столкновения

Фото из соцсетей

21 октября на перекрёстке улицы Достоевского с проспектом Жолтовского (в районе завода Амкодор) не разъехались «Форд» и «Пежо».

После столкновения автомобиль «Пежо» выбросило с дороги, и он опрокинулся на бок.

Сообщений о пострадавших в ДТП нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59939.php

В Пинске автомобиль выбросило с дороги после столкновения

 
 
Ссылка на источник 44
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Легковушка опрокинулась на бок. Фото из соцсетей 21 октября на перекрёстке улицы Достоевского с проспектом Жолтовского (в районе завода Амкодор) не разъехались...
 
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