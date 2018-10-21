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Кобринский район: в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель
22.10.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
20.10.2018 около 20.10 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 24-летний житель д.Лука управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат» двигаясь по автодороге Р2 «Кобрин – Столбцы» на 201 км выехал на полосу встречного движения, совершил съезд на левую по ходу движения обочину, не справился с управлением транспортного средства в результате чего допустил опрокидывание автомобиля.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте, ремень безопасности не пристегнут. Автомобиль получил механические повреждения.
По факту ДТП проводиться проверка.
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20.10.2018 около 20.10 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 24-летний житель д.Лука управляя...
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