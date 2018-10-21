Кобринский район: в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель

20.10.2018 около 20.10 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 24-летний житель д.Лука управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат» двигаясь по автодороге Р2 «Кобрин – Столбцы» на 201 км выехал на полосу встречного движения, совершил съезд на левую по ходу движения обочину, не справился с управлением транспортного средства в результате чего допустил опрокидывание автомобиля.



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В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте, ремень безопасности не пристегнут. Автомобиль получил механические повреждения.



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По факту ДТП проводиться проверка.