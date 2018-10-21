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Вольер для разведения благородных оленей построят в Пинском районе

22.10.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Белорусское общество охотников и рыболовов построит в Пинском районе вольер для разведения благородных оленей, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Брестской областной организационной структуры БООР Владимир Юргель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59936.php

Вольер для разведения благородных оленей построят в Пинском районе

Закупка и разведение копытных ведется по государственной программе "Белорусский лес" на 2016-2020 годы. От Брестской области в нынешнем году конкурс выиграли организации двух районов - Пинского и Ганцевичского. В частности, представители Пинской районной оргструктуры БООР уже приступили к строительству вольера для передержки благородных оленей. Он возводится вблизи урочища Пасека. "Мы подобрали площадку с условиями, максимально приближенными к естественной среде обитания, где животные смогут кормиться самостоятельно. Там есть луг, участок лесного массива, водоем. Также оборудуем поилки, кормушки - будем кормить и грубыми, и сочными кормами", - отметил Владимир Юргель.

Вольер разместится на площади около 9 га. Там поселятся 39 благородных оленей. В национальном парке "Припятский" будет закуплено 37 особей, еще две на безвозмездной основе передаст Белорусское общество охотников и рыболовов. В Пинский район животных доставят до конца года. В вольере они пробудут около 1,5 лет. Этого периода будет достаточно, чтобы получить потомство. Затем разросшееся стадо будет выпущено в лесные угодья.

Еще одну партию благородных оленей закупит Ганцевичский лесхоз. "Провели тендер, в котором победила литовская фирма. У нее планируется приобрести около 30 копытных. В Ганцевичском районе уже есть вольер. Лесхоз покупал оленей в прошлом году, теперь заселит животных повторно", - рассказал главный охотовед Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Игорь Артющик.

В Брестской области насчитывается более 5 тыс. благородных оленей. Ежегодно их численность увеличивается примерно на 10%. Устойчивые популяции этого вида копытных сформировались не повсеместно. Наиболее часто олени встречаются в лесах Барановичского, Малоритского, Березовского, Пружанского, Каменецкого, Жабинковского, Ивацевичского районов.

 
 
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Белорусское общество охотников и рыболовов построит в Пинском районе вольер для разведения благородных оленей, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель...
 
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