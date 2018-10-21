На Гаврилова водитель за рулём автомобиля сбил велосипедиста

19.10.2018 около 16.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 28-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем марки «Шевроле», двигалась по ул.Гаврилова в направлении от ул.Ленинградской к ул.Орловской.

На заезде на парковку транспортных средств Торгового центра «Экватор», при совершении маневра правого поворота, на разрешающий зеленый сигнал светофора, не уступила дорогу и совершила наезд на 32-летнего брестчанина, который пересекал проезжую часть на велосипеде «NAKXUS», по велосипедной дорожке, на разрешающий зеленый сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и госпитализирован в УЗ «Брестская городская больница СМП». По факту ДТП проводиться проверка.