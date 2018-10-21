ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гаврилова водитель за рулём автомобиля сбил велосипедиста

22.10.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

19.10.2018 около 16.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59934.php

На Гаврилова водитель за рулём автомобиля сбил велосипедиста

По предварительной информации: 28-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем марки «Шевроле», двигалась по ул.Гаврилова в направлении от ул.Ленинградской к ул.Орловской.

На заезде на парковку транспортных средств Торгового центра «Экватор», при совершении маневра правого поворота, на разрешающий зеленый сигнал светофора, не уступила дорогу и совершила наезд на 32-летнего брестчанина, который пересекал проезжую часть на велосипеде «NAKXUS», по велосипедной дорожке, на разрешающий зеленый сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и госпитализирован в УЗ «Брестская городская больница СМП». По факту ДТП проводиться проверка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19.10.2018 около 16.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 28-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кукла Маша, кукла Даша...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика