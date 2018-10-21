Бабич — про базы США в соседних с Беларусью странах: Ничего хорошего им это не принесет

Усиленная милитаризация региона и строительство «форта Трампа» — «это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя». Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59933.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Усилия свои мы наращиваем адекватно развивающейся обстановке. Есть все и для обороны, и для ответного удара, — заверил Бабич. — Любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию «со всеми вытекающими из этого последствиями».

«Ничего хорошего ни для Польши, ни для прибалтийских стран, где эти базы разворачиваются, это не принесет. Но Беларусь в этом плане абсолютно защищена», — подчеркнул посол.

Напомним, во время визита в Вашингтон во вторник, 18 сентября, польский президент Анджей Дуда заявил , что Польша считает целесообразным разместить на ее территории постоянную военную базу США. В беседе с президентом США Дональдом Трампом Дуда подчеркнул, что это — единственная гарантия безопасности его страны против российской агрессии.

Бабич признал, что запреты на экспорт для белорусских производителей сельхозпродукции — «это большой ущерб для белорусско-российских отношений». Он заверил, что «мы нашли решение, которое устроило обе стороны», «поставив балансы во главу угла» и закрепив за ними конкретные предприятия, которые обеспечивают поставки продукции высокого качества и обеспечивают россиянам возможность контроля.

Рассказывая про нефтяные договоренности , Бабич отметил, что в балансах по темным нефтепродуктам всегда были нули в последние годы, но балансы были не обязательны к исполнению. И субъекты хозяйствования двух стран использовали эту возможность. «Индикативные балансы теперь обязательны к исполнению. А объем поставок по каждой позиции определяется исходя из потребностей белорусской экономики. И если по темным нефтепродуктам достаточно того, что дает переработка на двух белорусских НПЗ, то баланс сохраняется», — отметил посол.