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Бабич — про базы США в соседних с Беларусью странах: Ничего хорошего им это не принесет
22.10.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Усиленная милитаризация региона и строительство «форта Трампа» — «это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя». Об этом заявил посол России в Минске Михаил Бабич в
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
«Усилия свои мы наращиваем адекватно развивающейся обстановке. Есть все и для обороны, и для ответного удара, — заверил Бабич. — Любое нападение на Беларусь Москва будет считать нападением на Россию «со всеми вытекающими из этого последствиями».
«Ничего хорошего ни для Польши, ни для прибалтийских стран, где эти базы разворачиваются, это не принесет. Но Беларусь в этом плане абсолютно защищена», — подчеркнул посол.
Напомним, во время визита в Вашингтон во вторник, 18 сентября, польский президент Анджей Дуда
Бабич признал, что запреты на экспорт для белорусских производителей сельхозпродукции — «это большой ущерб для белорусско-российских отношений». Он заверил, что «мы нашли решение, которое устроило обе стороны», «поставив балансы во главу угла» и закрепив за ними конкретные предприятия, которые обеспечивают поставки продукции высокого качества и обеспечивают россиянам возможность контроля.
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Усиленная милитаризация региона и строительство «форта Трампа» — «это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя». Об этом заявил посол России в Минске Михаил...
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