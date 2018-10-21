Правительство рассмотрит возможность сделать неделю в мае следующего года «выходной». Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил министр экономики Дмитрий Крутой.



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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В мае 2019 года на одну неделю выпадает несколько выходных дней: 7 мая, во вторник, — Радуница, традиционно понедельник в этом случае объявляется выходным днем с отработкой в какую-либо субботу. А 9 мая, в четверг, — день Победы, поэтому пятницу, вероятнее всего, также объявят выходным днем — также с переносом отработки на другой день. Таким образом, на среду, 8 мая, приходится один рабочий день.

Дмитрий Крутой считает, что, с экономической точки зрения, работать лишь один день в неделю большого смысла не имеет. Поэтому правительство рассмотрит возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.

«Поэтому на уровне правительства эта тема будет, я думаю, отдельно рассмотрена с учетом специфики мая 2019 года, и, взвесив все за и против, будет принято окончательное решение», — сказал Дмитрий Крутой.