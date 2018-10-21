|
Правительство рассмотрит возможность объявления "выходной" недели с 6 по 12 мая в 2019 году
22.10.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Правительство рассмотрит возможность сделать неделю в мае следующего года «выходной». Об этом в эфире
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В мае 2019 года на одну неделю выпадает несколько выходных дней: 7 мая, во вторник, — Радуница, традиционно понедельник в этом случае объявляется выходным днем с отработкой в какую-либо субботу. А 9 мая, в четверг, — день Победы, поэтому пятницу, вероятнее всего, также объявят выходным днем — также с переносом отработки на другой день. Таким образом, на среду, 8 мая, приходится один рабочий день.
Дмитрий Крутой считает, что, с экономической точки зрения, работать лишь один день в неделю большого смысла не имеет. Поэтому
«Поэтому на уровне
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство рассмотрит возможность сделать неделю в мае следующего года «выходной». Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил министр экономики Дмитрий Крутой. Фото:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)