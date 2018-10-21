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Под Каменцем BMW выехала на встречку и врезалась в Alfa Romeo: 1 человек погиб, 4 в больнице
Один человек погиб, еще четыре получили травмы в аварии, которая произошла 20 октября, около 21.00, в Каменецком районе. Об этом
По информации инспекторов, 34-летний водитель BMW ехал по трассе Р85. На 131-м километре дороги при совершении обгона он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным Alfa Romeo, которым управлял 22-летний парень.
В результате ДТП пассажирка BMW от полученных травм умерла на месте происшествия. Четыре человека с различными травмами были госпитализированы.
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Авария произошла 20 октября, около 21.00, на 135-м километре трассы Р85.
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