ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Каменцем BMW выехала на встречку и врезалась в Alfa Romeo: 1 человек погиб, 4 в больнице

22.10.2018 10:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один человек погиб, еще четыре получили травмы в аварии, которая произошла 20 октября, около 21.00, в Каменецком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По информации инспекторов, 34-летний водитель BMW ехал по трассе Р85. На 131-м километре дороги при совершении обгона он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным Alfa Romeo, которым управлял 22-летний парень.


В результате ДТП пассажирка BMW от полученных травм умерла на месте происшествия. Четыре человека с различными травмами были госпитализированы.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 20 октября, около 21.00, на 135-м километре трассы Р85.
 
Новости дня
Новости разные
 
Месси сломал руку — теперь он впервые за 11 лет пропустит матч с "Реалом"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика