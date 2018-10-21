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Бульдозер пришел на заре: случчане не отстояли здание 19 века
В Слуцке в понедельник на рассвете начали снос здания 19 века. Один из немногих, пусть и не официальных, памятников архитектуры сносят, так как ремонтировать его «нецелесообразно». По документам здание датировано 1946 годом, однако историки уверяют, что здание построено в 19 веке и проводят ряд убедительно аргументов. Неравнодушные случчане, которые
Сотрудник милиции отправился искать того, кто руководит сносом, тем временем три машины со старинным кирпичами покинули центр города.
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Снесли половину за считанные часы.
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