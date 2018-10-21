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Бульдозер пришел на заре: случчане не отстояли здание 19 века

22.10.2018 10:55 — Разное | Tut.by  
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В Слуцке в понедельник на рассвете начали снос здания 19 века. Один из немногих, пусть и не официальных, памятников архитектуры сносят, так как ремонтировать его «нецелесообразно». По документам здание датировано 1946 годом, однако историки уверяют, что здание построено в 19 веке и проводят ряд убедительно аргументов. Неравнодушные случчане, которые пытались отстоять здание и грозились «лечь под бульдозер», не рассчитывали, что бульдозер придет на заре.




Люди, требовавшие сохранить здание, просто не успели. Но вызвали милицию, так как уверены, что здание сносят незаконно.

Сотрудник милиции отправился искать того, кто руководит сносом, тем временем три машины со старинным кирпичами покинули центр города.




 
 
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