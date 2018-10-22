Почему вырубают деревья в Шарковщине?

Многие жители городского поселка озабочены вопросом по поводу выборочного удаления деревьев на улицах и площадях районного центра, процесс которого проходит в данное время. За разъяснениями мы обратились к начальнику отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Валенцину Францевичу Буко. Вот, что он пояснил по этому поводу:

— При вырубке деревьев в своей работе мы руководствуемся Законом Республики Беларусь № 205-З от 14.06.2003г. «О растительном мире» с внесенными в него изменениями и дополнениями от 18.07.2016 г., согласно которому существует перечень инвазивных растений, в том числе и деревьев, подлежащих частичному удалению. «Инвазия» в ботанике — вселение новых видов на территории, где они ранее отсутствовали, которое происходит без участия человека. Таким образом, работниками жилищно-коммунального хозяйства по акту, составленному заместителем директора УКП ЖКХ по благоустройству и жилищному фонду и начальником районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, проводится вырубка клена ясенелистного, относящегося к инвазивному виду. Согласно данному акту вырубке подлежат по улице Водопьянова 7 деревьев, по улице Энгельса — 10, по улице 17 Сентября — 4, по улице Краснодворской — 7 и по площади Ленина одно дерево.

Кроме того, хочется обратить внимание жителей нашего горпоселка и района на то, что с процессом выборочного удаления деревьев, ежегодно идет посадка. Так, во время проведения сегодняшнего районного субботника будет посажено 300 кустарников, а также десятки деревьев вдоль автомобильной дороги Шарковщина — Германовичи.

Сергей РАЙЧЁНОК.