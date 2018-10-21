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В мае Беларусь может уйти на недельные каникулы
Правительство не исключает введения на майские праздники недели выходных дней: с шестого по десятое мая, а с учетом выходных - каникулы продлятся до 12 мая.
Об этом в эфире телеканала
Отмечается, что на вышеупомянутую неделю в Беларуси выпадает несколько традиционных выходных:7 мая (вторник) — Радуница, 9 мая (четверг) — день Победы. При этом день перед Радуницей обычно объявляется выходным, а день Победы выпадает на четверг, то есть, «праздничной» будет объявлена и пятница. Таким образом, на неделе остается один рабочий день – среда 8 мая.
По мнению Дмитрия Крутого, с экономической точки зрения единственный рабочий день в неделю не целесообразен. В связи с этим правительство и рассмотрит возможность объявления недельных праздничных каникул для белорусов с 6 по 12 мая.
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Правительство не исключает введения на майские праздники недели выходных дней: с шестого по десятое мая, а с учетом выходных - каникулы продлятся до 12 мая.
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