Рита Дакота впервые даст сольный концерт в Минске

Первый сольник певицы Риты Дакоты на родине пройдет 18 декабря в Prime Hall. Одна из самых успешных соотечественниц, добившихся признания многомиллионной аудитории, наконец выступит и для минчан.





О творчестве Дакоты многие узнали благодаря известному музыкальному проекту «Фабрика звезд», где всей страной болели за единственную белоруску. Сегодня она — топовый сонграйтер, чьи песни исполняют многие представители российского шоу-бизнеса, от Елки до Лободы.

В прошлом году Рита объявила о начале сольной музыкальной карьеры, решительно ворвавшись в топы iTunes с хитом «Полчеловека», а все последующие синглы повторяли успех дебютного.

После солд-аутов в Москве и Санкт-Петербурге Рита даст свой первый большой сольный концерт в родном Минске. В своем Instagram Дакота написала:

— Сказать, что я с трепетом в сердце жду этот день и буду волноваться, как не волнуюсь нигде, — не сказать ничего. Минск — моя душа, моя любовь, мое начало. Это будет особенно, душевно, идеально.

Когда: 18 декабря, 20.00. Где: Prime Hall. Сколько: 39 — 89 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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