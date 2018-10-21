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Рита Дакота впервые даст сольный концерт в Минске

22.10.2018 11:31 — Разное | Tut.by  
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Первый сольник певицы Риты Дакоты на родине пройдет 18 декабря в Prime Hall. Одна из самых успешных соотечественниц, добившихся признания многомиллионной аудитории, наконец выступит и для минчан.


О творчестве Дакоты многие узнали благодаря известному музыкальному проекту «Фабрика звезд», где всей страной болели за единственную белоруску. Сегодня она — топовый сонграйтер, чьи песни исполняют многие представители российского шоу-бизнеса, от Елки до Лободы.

В прошлом году Рита объявила о начале сольной музыкальной карьеры, решительно ворвавшись в топы iTunes с хитом «Полчеловека», а все последующие синглы повторяли успех дебютного.

После солд-аутов в Москве и Санкт-Петербурге Рита даст свой первый большой сольный концерт в родном Минске. В своем Instagram Дакота написала:

— Сказать, что я с трепетом в сердце жду этот день и буду волноваться, как не волнуюсь нигде, — не сказать ничего. Минск — моя душа, моя любовь, мое начало. Это будет особенно, душевно, идеально.

Когда: 18 декабря, 20.00.

Где: Prime Hall.

Сколько: 39 — 89 рублей.

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***

20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из самых успешных соотечественниц наконец выступит и для минчан.
 
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