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Рита Дакота впервые даст сольный концерт в Минске
Первый сольник певицы
О творчестве Дакоты многие узнали благодаря известному музыкальному проекту «Фабрика звезд», где всей страной болели за единственную белоруску. Сегодня она — топовый сонграйтер, чьи песни исполняют многие представители российского шоу-бизнеса, от Елки до Лободы.
В прошлом году Рита объявила о начале сольной музыкальной карьеры, решительно ворвавшись в топы iTunes с хитом «Полчеловека», а все последующие синглы повторяли успех дебютного.
После солд-аутов в Москве и Санкт-Петербурге Рита даст свой первый большой сольный концерт в родном Минске. В своем
— Сказать, что я с трепетом в сердце жду этот день и буду волноваться, как не волнуюсь нигде, — не сказать ничего. Минск — моя душа, моя любовь, мое начало. Это будет особенно, душевно, идеально.
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