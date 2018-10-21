"Запланированный рост тарифов на ЖКУ съест повышение зарплат". Какими будут доходы белорусов в 2019 году?

Средняя зарплата возвращается на 1000-рублевый уровень (это сумма до уплаты налогов) и, как планируется правительством, опускаться ниже этой отметки впредь не будет. Экономические власти уже наметили конкретные рубежи по росту зарплат до конца этого года и на 2019-й. Заработная плата может вырасти в рублях, но не в долларах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рублей будет больше, долларов — чтобы «мало-мальски жить»

Данные о сентябрьской зарплате станут известны на этой неделе. Но все идет к тому, что средняя зарплата возвращается на 1000-рублевый рубеж, который по требованию президента был практически достигнут в декабре прошлого года.

В августе средняя зарплата составила 987,5 рубля. По информации БелаПАН, правительственные прогнозные материалы на будущий год предусматривают, что в декабре 2018 года средняя зарплата достигнет 1074 рубля, а в декабре 2019-го — 1 134,7 рубля.

Увеличение доходов населения на будущий год увязано с повышением производительности труда. И рост реальной зарплаты, и рост производительности труда запланирован на уровне 3,7%. Показательно, что рост зарплат увязан с выполнением поручения президента, который неоднократно требовал, чтобы средняя зарплата была не ниже 500 долларов в эквиваленте. Ведь эта сумма, считает глава государства, необходима человеку, чтобы «он мог мало-мальски жить в нашей социально-экономической системе». С учетом вероятного роста курса (в бюджете на этот год закладывался среднегодовой курс 2,038 рубля за доллар, а проект бюджета на 2019-й сверстан с учетом курса 2,216 рубля за доллар) можно предположить, что задача правительства на будущий год заключается в удержании средней зарплаты на заветном 500-долларовом рубеже.

Белорусские экономисты предполагают, что новые цели по росту зарплат в долларовом выражении власти в этой пятилетке ставить уже не будут. «Правительство для сохранения финансовой стабильности в стране увязывает сейчас рост зарплат с повышением производительности труда. Нацбанк в следующем году планирует снизить инфляцию до 5%. Искусственное повышение зарплат противоречит той политике, которую сейчас проводит правительство и Нацбанк», — считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

По его мнению, директивное увеличение зарплат чревато тем, что население начнет тратить деньги на приобретение валюты, и в результате возникнет давление на курс белорусского рубля. «Поэтому искусственное повышение зарплат — маловероятный сценарий развития событий в будущем году. Между правительством и Нацбанком достигнут консенсус по этому вопросу, и бурного роста зарплат в будущем году ожидать не стоит», — прогнозирует Александр Чубрик.

Рост зарплат уйдет на оплату коммуналки

Политика правительства в сфере доходов населения в этом году направлена на то, чтобы поднять уровень благосостояния наименее обеспеченных категорий — бюджетников и пенсионеров.

В сентябре были повышены зарплаты медицинским и педагогическим работникам, в ноябре ожидается очередной (третий в этом году) перерасчет пенсий. Белорусские экономисты объясняют действия властей тем, что в последние годы из-за рецессии увеличилось отставание размера пенсий и зарплат бюджетников от средней зарплаты. Доходы бюджетников и пенсионеров в годы рецессии падали в реальном выражении, вспоминает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Катерина Борнукова.

«Уровень пенсий и зарплат бюджетников находился в последние годы ниже порогового уровня, декларируемого государством. Сейчас власти поднимают доходы наименее обеспеченных категорий граждан, чтобы средняя пенсия была не менее 40% от средней зарплаты, а зарплата бюджетников — не менее 80%», — считает экономист.

По мнению эксперта, в будущем году рост реальных доходов населения будет сопоставим с повышением производительности труда. При этом большинство домашних хозяйств, предполагает Борнукова, роста благосостояния не почувствует. Все дело в том, что в следующем году ожидается очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Проект бюджета на 2019 год предполагает сокращение дотаций на субсидирование ЖКУ для населения.

Ожидается, что тарифы вырастут на 5 долларов, и стоимость всех таких услуги, за исключением теплоснабжения, население будет оплачивать по полной программе. «Среднюю зарплату и выше сейчас получает меньшая часть населения. Денежные доходы большинства работников не дотягивают до средней зарплаты. Запланированный рост тарифов на услуги ЖКХ, скорее всего, съест повышение зарплат, которое у большинства работников будет несущественным», — предполагает академический директор BEROC.