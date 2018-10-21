|
"Запланированный рост тарифов на ЖКУ съест повышение зарплат". Какими будут доходы белорусов в 2019 году?
Средняя зарплата
Рублей будет больше, долларов — чтобы «мало-мальски жить»
Данные о сентябрьской зарплате станут известны на этой неделе. Но все идет к тому, что средняя зарплата возвращается на 1000-рублевый рубеж, который по требованию президента был практически достигнут в декабре прошлого года.
В августе средняя зарплата составила 987,5 рубля. По информации БелаПАН, правительственные прогнозные материалы на будущий год предусматривают, что в декабре 2018 года средняя зарплата достигнет 1074 рубля, а в декабре 2019-го — 1 134,7 рубля.
Увеличение доходов населения на будущий год
Белорусские экономисты предполагают, что новые цели по росту зарплат в долларовом выражении власти в этой пятилетке ставить уже не будут. «Правительство для сохранения финансовой стабильности в стране увязывает сейчас рост зарплат с повышением производительности труда. Нацбанк в следующем году планирует снизить инфляцию до 5%. Искусственное повышение зарплат противоречит той политике, которую сейчас проводит правительство и Нацбанк», — считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.
По его мнению, директивное увеличение зарплат чревато тем, что население начнет тратить деньги на приобретение валюты, и в результате возникнет давление на курс белорусского рубля. «Поэтому искусственное повышение зарплат — маловероятный сценарий развития событий в будущем году. Между правительством и Нацбанком достигнут консенсус по этому вопросу, и бурного роста зарплат в будущем году ожидать не стоит», — прогнозирует Александр Чубрик.
Рост зарплат уйдет на оплату коммуналки
Политика правительства в сфере доходов населения в этом году направлена на то, чтобы поднять уровень благосостояния наименее обеспеченных категорий — бюджетников и пенсионеров.
В сентябре
«Уровень пенсий и зарплат бюджетников находился в последние годы ниже порогового уровня, декларируемого государством. Сейчас власти поднимают доходы наименее обеспеченных категорий граждан, чтобы средняя пенсия была не менее 40% от средней зарплаты, а зарплата бюджетников — не менее 80%», — считает экономист.
По мнению эксперта, в будущем году
Ожидается, что тарифы
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Запланированный рост тарифов на ЖКУ съест повышение зарплат". Какими будут доходы белорусов в 2019 году?
Правительством не ожидается бурный рост доходов населения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)