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Инсайдер показал, как будет выглядеть топовый смартфон-слайдер Honor

22.10.2018 11:27 — Разное | Tut.by  
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31 октября бренд Honor представит новый топовый смартфон — Magic 2. Сегодня в Сети появились его «живые» фотографии и финальные технические характеристики, пишет Gizchina.


Инсайдер Ben Geskin в Twitter показал, как будет выглядеть финальная версия смартфона. Как и предполагалось ранее, это будет слайдер с съезжающим вниз экраном. В открывающейся верхней части разместится фронтальная камера и разговорный динамик.


Регулятор TENAA также раскрыл технические характеристики устройства. Диагональ экрана составит 6,39 дюймов (2340 на 1080 точек, AMOLED). Возможно, в него встроят сканер отпечатков пальцев.

Процессором выступит топовый Kirin 980, оперативной и постоянной памяти — 6/8 и 128/256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт — 3400 мАч. Операционная система — Android 9.0 с фирменной оболочкой EMUI 9.0.


Основная камера на задней стороне будет тройной и расположится вертикально. Разрешение модулей — 16 + 24 + 16 Мп. Один из них — телефото. Фронтальный модуль — 16 Мп, появится поддержка 3D-распознавания лиц.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Honor:

 
 
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