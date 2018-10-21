Инсайдер показал, как будет выглядеть топовый смартфон-слайдер Honor

31 октября бренд Honor представит новый топовый смартфон — Magic 2. Сегодня в Сети появились его «живые» фотографии и финальные технические характеристики, пишет Gizchina.





Инсайдер Ben Geskin в Twitter показал , как будет выглядеть финальная версия смартфона. Как и предполагалось ранее, это будет слайдер с съезжающим вниз экраном. В открывающейся верхней части разместится фронтальная камера и разговорный динамик.





Регулятор TENAA также раскрыл технические характеристики устройства. Диагональ экрана составит 6,39 дюймов (2340 на 1080 точек, AMOLED). Возможно, в него встроят сканер отпечатков пальцев.

Процессором выступит топовый Kirin 980, оперативной и постоянной памяти — 6/8 и 128/256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт — 3400 мАч. Операционная система — Android 9.0 с фирменной оболочкой EMUI 9.0.





Основная камера на задней стороне будет тройной и расположится вертикально. Разрешение модулей — 16 + 24 + 16 Мп. Один из них — телефото. Фронтальный модуль — 16 Мп, появится поддержка 3D-распознавания лиц.

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