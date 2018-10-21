23 октября стартует XV международный форум по банковским информационным технологиям БАНКИТ 2018



форум «БАНКИТ’2018»

В течение трех дней участники форума обсудят актуальные мировые тренды и лучшие практики цифровой трансформации финансового бизнеса нашей страны. В современных реалиях открытой конкурентной среды, а также высокой неопределенности на глобальных и региональных рынках банкам и IT-разработчикам становится особенно интересен опыт развитых зарубежных стран, анализ их продуктов и стратегий развития с применением инновационных технологий и методов взаимодействия с клиентом онлайн.

«Сегодня особенно важно адаптировать лучшие мировые тренды развития инновационных финансовых технологий в банковско-финансовом секторе нашей страны, – отмечает заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, Дмитрий Леонидович Калечиц. – Современные финансовые институты активно трансформируются, стираются границы между банковскими и небанковскими операциями. Одновременно с этими процессами перестраиваются финансовоый и платежный рынки, а, соответственно, и работа регуляторов. Особенное внимание направлено сейчас на способы осуществления операций и применяемые для их проведения инновационные технологии.

Задача регулятора – создание условий для активного внедрения цифровых технологий, которые будут способствовать трансформации бизнес-процессов для реализации концепции клиентоориентированности и повышения доступности финансовых услуг для потребителей при одновременном обеспечении финансовой стабильности, эффективности, надежности и безопасности финансового и платежного рынков страны. Сейчас происходит активное развитие платежного пространства: расширение использования бесконтактных и мобильных платежей, разработка и внедрение сервиса мгновенных платежей, стандартизация, привлечение на платежный рынок небанковских организаций и другие инновации. И здесь очень важно тесное взаимодействие финансовых институтов, ИТ-разработчиков и регуляторов. На протяжении 15 лет форум БАНКИТ позволяет обмениваться опытом, более четко видеть мировые тренды бизнеса и технологий, формулировать их в решения и предлагать регулятору. Внимание, уделяемое имплементации передовых технологий при выработке экономической политики и ведении бизнеса, способствует повышению конкуренстоспособности страны и ее экономическому развитию».

«БАНКИТ надо рассматривать шире, чем отдельное мероприятия. Форум подводит итоги сделанного за год, позволяет найти новые идеи и скорректировать планы на очередной год, – рассказывает Владимир Викторович Басько, Председатель Конфедерации Цифрового Бизнеса. – И один из главных организаторов и участников – Национальный банк – это инновационный государственный регулятор, который ищет идеи для развития банковского сектора и тех, кто эти идеи готов реализовывать. Площадка дает возможность найти соответствующий способ. Формируются кибер-общественные системы: технологии объединяются с правовыми и административными условиями, образуя одно целое. Учитывая сложность нормотворческого процесса как такового, мы зачастую не успеваем за трендами, не успеваем их внедрять. И поэтому работать в данном направлении необходимо постоянно: решить, почему цифровизация имеет для нас особенное значение и определить, в каком правовом поле необходимо работать. Кроме того, сейчас хотелось бы также подключить реальный сектор в вопросы обсуждения и внедрения инноваций».