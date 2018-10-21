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В Лепельском районе фура насмерть сбила солдата
Военнослужащий погиб под колесами фуры в Лепельском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Происшествие случилось в ночь на 22 октября на 167-м километре трассы Минск — Витебск в деревне Боровка, где дислоцируется воинская часть. По предварительной информации, 19-летний солдат внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса фуры DAF, которой управлял 31-летний водитель.
В результате ДТП военнослужащий от полученных травм умер на месте происшествия.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Происшествие случилось в ночь на 22 октября в деревне Боровка.
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