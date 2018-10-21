ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лепельском районе фура насмерть сбила солдата

22.10.2018 11:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Военнослужащий погиб под колесами фуры в Лепельском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ Витебска

Происшествие случилось в ночь на 22 октября на 167-м километре трассы Минск — Витебск в деревне Боровка, где дислоцируется воинская часть. По предварительной информации, 19-летний солдат внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса фуры DAF, которой управлял 31-летний водитель.

В результате ДТП военнослужащий от полученных травм умер на месте происшествия.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось в ночь на 22 октября в деревне Боровка.
 
Новости дня
Новости разные
 
За три года гродненка незаконно «заработала» на талонах почти 60 000 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика