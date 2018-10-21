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Инвестиции в «Великий камень» превысили миллиард долларов

22.10.2018 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Инвестиции в «Великий камень» превысили миллиард долларов

Заявленные инвестиции 38 первых резидентов индустриального парка «Великий камень» составляют 1-1,1 млрд долларов. Такие суммы содержатся в технико-экономических обоснованиях проектов, реализуемых в парке.

Об этом заявил в интервью СТВ первый заместитель гендиректора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

— На сегодня мы освоили порядка 350 га земли. Это стартовая зона первого этапа и как раз таки в нее уже вложено около 380 млн долларов, — сказал он.

По словам Коротеева, в парке на стадии активного строительства находится 10 проектов. Среди них завод МАЗ-Weichai, который будет производитель автомобильне двигатели, компания «Рухтех» холдинга IPG Photonics, которая займется лазерным оборудованием. Zoomlion строит завод по производству спецтехники. Построен первый этап торгово-логистического парка China Merchants. Начинается второй этап.

Компания по развитию парка рассчитывает до конца года зарегистрировать сорокового реззидента. К 2020 году она ставит задачу заполучить 100 резидентов. Общий объем инвестиций должен достичь 2-2,5 млрд долларов.

 
 
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Заявленные инвестиции 38 первых резидентов индустриального парка «Великий камень» составляют 1-1,1 млрд долларов. Такие суммы содержатся в технико-экономических...
 
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